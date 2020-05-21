На Волині здійснили мрію сина померлого Героя

Євгена Вишневського.



Про це йдеться на сторінці ресторану "MiraMar" у фейсбуці.



Нагадаємо, Олега Вишневського – старшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади, який помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар’янка (Донецька область).



Для Жені авторитетом був і залишається тато, хлопець завжди на нього рівнявся. Адже, чоловік був мужнім, сміливим, добрим, турботливим, завжди допомагав своїм батькам і хотів щоб діти жили у мирній країні, тому й пішов захищати рідну землю. Вже сьогодні син, наслідуючи тата, говорить про Україну: «Це моя Батьківщина! Мрію, щоб в Україні був мир і не гинули люди!».



Навчається Женя у військовому ліцеї імені Небесної Сотні м. Ковеля, у 10 класі. З багатьох дисциплін найбільше захоплення у нього викликає хімія, значно складніше дається англійська мова, так як рівень знань тут має бути надзвичайно високим. Заняття тривають весь день, вимагається більше, щодня має бути оцінювання, інакше не вдасться потрапити додому на вихідні. Перед карантином окрім основного навантаження двічі на тиждень відвідував курси патрульно-пожежної служби. Після закінчення ліцею, хоче продовжити навчання у військовій академії.



Євген пригадує один курйоз. Приїхав хлопець до Луцька здавати іспити, а напередодні зламав ногу. Отак, із накладеною гіпсовою пов'язкою, і підтягувався на перекладині. І, навіть незважаючи на тимчасову фізичну ваду, зайняв друге місце у своєму взводі, бо ж сили волі йому не позичати.



Своє недавнє хобі, футбол, хлопець мусив залишити, так як на нього реально не лишилося часу, проте дуже любить вболівати і мріяв одного разу зустрітися зі своїм кумиром – волинським футболістом Артемом Федецьким.



13 січня мрія Євгена таки здійснилася. За організацію зустрічі взялись мер Ковеля Ігор Чайка та директор ліцею Віталій Боснюк. У подарунок хлопець отримав, з-поміж іншого, м'яч та іменну футболку Федецького з автографом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі здійснили мрію учня військового ліцею імені Героїв Небесної СотніПро це йдеться на сторінці ресторану "MiraMar" у фейсбуці.Нагадаємо, 28 грудня свій шістнадцятий день народження відзначив Вишневський Євген . Він є сином– старшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади, який помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар’янка (Донецька область).Для Жені авторитетом був і залишається тато, хлопець завжди на нього рівнявся. Адже, чоловік був мужнім, сміливим, добрим, турботливим, завжди допомагав своїм батькам і хотів щоб діти жили у мирній країні, тому й пішов захищати рідну землю. Вже сьогодні син, наслідуючи тата, говорить про Україну: «Це моя Батьківщина! Мрію, щоб в Україні був мир і не гинули люди!».Навчається Женя у військовому ліцеї імені Небесної Сотні м. Ковеля, у 10 класі. З багатьох дисциплін найбільше захоплення у нього викликає хімія, значно складніше дається англійська мова, так як рівень знань тут має бути надзвичайно високим. Заняття тривають весь день, вимагається більше, щодня має бути оцінювання, інакше не вдасться потрапити додому на вихідні. Перед карантином окрім основного навантаження двічі на тиждень відвідував курси патрульно-пожежної служби. Після закінчення ліцею, хоче продовжити навчання у військовій академії.Євген пригадує один курйоз. Приїхав хлопець до Луцька здавати іспити, а напередодні зламав ногу. Отак, із накладеною гіпсовою пов'язкою, і підтягувався на перекладині. І, навіть незважаючи на тимчасову фізичну ваду, зайняв друге місце у своєму взводі, бо ж сили волі йому не позичати.Своє недавнє хобі, футбол, хлопець мусив залишити, так як на нього реально не лишилося часу, проте дуже любить вболівати і мріяв одного разу зустрітися зі своїм кумиром – волинським футболістом13 січня мрія Євгена таки здійснилася. За організацію зустрічі взялись мер Ковелята директор ліцею. У подарунок хлопець отримав, з-поміж іншого, м'яч та іменну футболку Федецького з автографом.

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