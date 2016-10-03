Українці, які раніше не користувалися субсидіями, можуть оформити її онлайн





Зробити це досить просто — на



Подати заявку на оформлення субсидії також можна, звернувшись особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу чи органу соціального захисту населення у містах обласного значення. Або заповнивши заяву і декларацію та відправивши їх поштою до органу соціального захисту населення.



Уряд прагне зробити державні послуги максимально доступними для кожного українця, тож постійно працює над спрощенням цієї процедури. Зокрема полегшили оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв’язку із запровадженням карантину. Також із березня 2020 року діє автоматичне перепризначення субсидії на наступні періоди. І на цей опалювальний сезон субсидію в автоматичному режимі перепризначили для понад 2,7 млн домогосподарств в Україні.

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