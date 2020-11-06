Курорти в Карпатах перевірять на дотримання жорсткого карантину, – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України анонсувало перевірку гірськолижних курортів у Карпатах на дотримання жорсткого карантину. Перевірки закладів громадського харчування стартують уже 15 січня.Про це повідомив головний санітарний лікар"Якщо ми звертаємося до людей з проханням дотримуватися протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки, – заявив Ляшко.Він зазначив, що такі перевірки почнуться через безліч звернень щодо порушень.