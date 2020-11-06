вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курорти в Карпатах перевірять на дотримання жорсткого карантину, – Ляшко

Курорти в Карпатах перевірять на дотримання жорсткого карантину, – Ляшко
Міністерство охорони здоров'я України анонсувало перевірку гірськолижних курортів у Карпатах на дотримання жорсткого карантину. Перевірки закладів громадського харчування стартують уже 15 січня.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Якщо ми звертаємося до людей з проханням дотримуватися протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки, – заявив Ляшко.

Він зазначив, що такі перевірки почнуться через безліч звернень щодо порушень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гірськолижні курорти, карантин, перевірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курорти в Карпатах перевірять на дотримання жорсткого карантину, – Ляшко
Сьогодні, 07:39
Луцьку молодь запрошують на краєзнавчий квест про місто
Сьогодні, 06:16
На Волині судили чоловіка, який крав садові фігури
Сьогодні, 05:15
У ЗСУ за добу виявили майже сотню нових випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 04:30
Українці, які раніше не користувалися субсидіями, можуть оформити її онлайн
Сьогодні, 03:47
Схожі новини
Луцьку школу №2 перевірили на дотримання карантину: які порушення знайшли Луцьку школу №2 перевірили на дотримання карантину: які порушення знайшли
06 листопад, 2020, 15:55
У місті на Волині школу закрили на карантин: поліція перевіряє учнів, які пішли на самоізоляцію У місті на Волині школу закрили на карантин: поліція перевіряє учнів, які пішли на самоізоляцію
24 вересень, 2020, 12:10
На Волині перевірять, наскільки освітні заклади готові до роботи в умовах пандемії На Волині перевірять, наскільки освітні заклади готові до роботи в умовах пандемії
16 вересень, 2020, 23:25
У двох містах Волині перевірили ринки та супермаркети на дотримання карантину: які зафіксували порушення. ВІДЕО У двох містах Волині перевірили ринки та супермаркети на дотримання карантину: які зафіксували порушення. ВІДЕО
17 липень, 2020, 18:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курорти в Карпатах перевірять на дотримання жорсткого карантину, – Ляшко
Сьогодні, 07:39
 0
Луцьку молодь запрошують на краєзнавчий квест про місто
Сьогодні, 06:16
 0
На Волині судили чоловіка, який крав садові фігури
Сьогодні, 05:15
 0
У ЗСУ за добу виявили майже сотню нових випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 04:30
 0
Українці, які раніше не користувалися субсидіями, можуть оформити її онлайн
Сьогодні, 03:47
 0
Медіа
відео
1/8