На Волині судили чоловіка, який крав садові фігури





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду. Пише



Відповідно до матеріалів справи, чоловік в березні 2020 року проник на територію одного із приватних будинків та викрав декоративну садову скульптуру у вигляді трьох жаб на пні та шість садових ліхтарів на загальну суму 364 гривні.



Опісля в ніч на 5-те травня з території іншої хати крадій викрав декоративні садові скульптури у вигляді сови, гриба, зайця, їжака та трьох їжаків на загальну суму 774 гривні.



А в ніч на 19-те травня зловмисник обікрав відразу три будинки.



В одному з них викрав 5-ть газонних ліхтарів на загальну суму тисяча гривень. В іншому поцупив декоративні садові скульптури у вигляді ведмедя, трьох зайців та лисиці на загальну суму 617 гривень. А в третьому привласнив декоративну садову скульптуру у вигляді дівчини з книжкою та 5 газонних ліхтарів на загальну суму 472 гривні.



Відтак, проти злодія порушили два кримінальних провадження за частинами 1 і 2 ст. 185 КК України (Крадіжка та крадіжка вчинена повторно).



У суді обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.



Розглянувши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк 2 роки 6 місяців. Однак звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік 6 місяців, якщо він протягом цього часу він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.



Також злодію доведеться сплатити в дохід держави 1307 гривень за проведення товарознавчої експертизи.



Викрадені ним речі повернули власникам.



До слова, в червні у мешканця Володимира-Волинського під час санкціонованого обшуку вилучили садові фігури для ландшафтного дизайну, ймовірно крадені. Тож напевно йдеться про одного і того ж самого чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодій, який впродовж двох місяців вчинив у Володимир-Волинському районі п’ять крадіжок декоративних садових скульптур та ліхтарів, опинився на лаві підсудних. Йому загрожувало обмеження волі на 2 роки 6 місяців.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду. Пише БУГ Відповідно до матеріалів справи, чоловік в березні 2020 року проник на територію одного із приватних будинків та викрав декоративну садову скульптуру у вигляді трьох жаб на пні та шість садових ліхтарів на загальну суму 364 гривні.Опісля в ніч на 5-те травня з території іншої хати крадій викрав декоративні садові скульптури у вигляді сови, гриба, зайця, їжака та трьох їжаків на загальну суму 774 гривні.А в ніч на 19-те травня зловмисник обікрав відразу три будинки.В одному з них викрав 5-ть газонних ліхтарів на загальну суму тисяча гривень. В іншому поцупив декоративні садові скульптури у вигляді ведмедя, трьох зайців та лисиці на загальну суму 617 гривень. А в третьому привласнив декоративну садову скульптуру у вигляді дівчини з книжкою та 5 газонних ліхтарів на загальну суму 472 гривні.Відтак, проти злодія порушили два кримінальних провадження за частинами 1 і 2 ст. 185 КК України (Крадіжка та крадіжка вчинена повторно).У суді обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.Розглянувши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк 2 роки 6 місяців. Однак звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік 6 місяців, якщо він протягом цього часу він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.Також злодію доведеться сплатити в дохід держави 1307 гривень за проведення товарознавчої експертизи.Викрадені ним речі повернули власникам.До слова, в червні у мешканця Володимира-Волинського під час санкціонованого обшуку вилучили садові фігури для ландшафтного дизайну, ймовірно крадені. Тож напевно йдеться про одного і того ж самого чоловіка.

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