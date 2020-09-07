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У Луцьку здають в оренду приміщення в пам'ятці архітектури, яку понищили без дозволів

У Луцьку здають в оренду приміщення в пам'ятці архітектури, яку понищили без дозволів
У Луцьку по вулиці Сенаторки Левчанівської, 5 приміщення першого поверху здаватимуть в оренду за 17 тисяч 500 гривень у місяць.

Про це стало відомо з сайту «ОLХ», пише ВолиньUA.

Нагадаємо, в пам'ятці архітектури на Сенаторки Левчанівської, 5 в останні дні грудня вибили несучу стіну. Начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис повідомив, що подальшого втручання в фасад будівлі не буде. Різьблену підбалконну плиту, яка становить найбільшу архітектурно-історичну цінність, вже не чіпатимуть. Вона залишається неушкодженою.

Як зазначають в оголошенні, у приміщенні є можливість для розміщення закладу харчування, сфери послуг, офісу та ін. Загальна площа - 50 кв.м. Стадія - закінчення ремонтних робіт.
У Луцьку здають в оренду приміщення в пам'ятці архітектури, яку понищили без дозволів

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Теги: пам'ятка архітектури, Луцьк, оренда
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