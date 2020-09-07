У Луцьку здають в оренду приміщення в пам'ятці архітектури, яку понищили без дозволів





Про це стало відомо з сайту «ОLХ», пише



Нагадаємо, в пам'ятці архітектури на Сенаторки Левчанівської, 5 в останні дні грудня вибили несучу стіну. Начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис повідомив, що



Як зазначають в оголошенні, у приміщенні є можливість для розміщення закладу харчування, сфери послуг, офісу та ін. Загальна площа - 50 кв.м. Стадія - закінчення ремонтних робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку по вулиці Сенаторки Левчанівської, 5 приміщення першого поверху здаватимуть в оренду за 17 тисяч 500 гривень у місяць.Про це стало відомо з сайту «ОLХ», пише ВолиньUA Нагадаємо, в пам'ятці архітектури на Сенаторки Левчанівської, 5 в останні дні грудня вибили несучу стіну. Начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської радиповідомив, що подальшого втручання в фасад будівлі не буде. Різьблену підбалконну плиту, яка становить найбільшу архітектурно-історичну цінність, вже не чіпатимуть. Вона залишається неушкодженою.Як зазначають в оголошенні, у приміщенні є можливість для розміщення закладу харчування, сфери послуг, офісу та ін. Загальна площа - 50 кв.м. Стадія - закінчення ремонтних робіт.

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