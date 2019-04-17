У Василькові жінка вкрала майже 80 тисяч гривень з дитячих сніданків у садочках





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Слідство встановило, що підсудна приймала від представників дошкільних навчальних закладів готівку для плати за дитяче харчування.



Однак замість внесення коштів на необхідний розрахунковий рахунок жінка забирала гроші собі.



Для ведення звітності вона підробляла квитанції та касові документи.



У такий спосіб жінка діяла з грудня 2019 по лютий 2020 року: протягом цього часу вона викрала 77 тис. гривень.



Зазначається, що бухгалтер повернула усі викрадені кошти під час досудового розслідування.



Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершене. Суд розгляне справу за ч.ч. 1,3 ст. 191, ч.ч.2,3,4 ст.358 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Василькові на Київщині судитимуть бухгалтера міськради, яка шляхом підробки документів привласнила кошти, призначені для харчування дітей у дитячих садках.Про це пишуть Факти Слідство встановило, що підсудна приймала від представників дошкільних навчальних закладів готівку для плати за дитяче харчування.Однак замість внесення коштів на необхідний розрахунковий рахунок жінка забирала гроші собі.Для ведення звітності вона підробляла квитанції та касові документи.У такий спосіб жінка діяла з грудня 2019 по лютий 2020 року: протягом цього часу вона викрала 77 тис. гривень.Зазначається, що бухгалтер повернула усі викрадені кошти під час досудового розслідування.Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершене. Суд розгляне справу за ч.ч. 1,3 ст. 191, ч.ч.2,3,4 ст.358 КК України.

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