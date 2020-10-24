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Назвали підприємства у Луцьку, які на кінець 2020 року заборгували чималі суми працівникам

Назвали підприємства у Луцьку, які на кінець 2020 року заборгували чималі суми працівникам
У Луцьку станом на 1 грудня заборгували понад 21 мільйон гривень зарплати працівникам.

Про це йдеться у звіті про роботу управління з питань праці за 2020 рік.

У тому числі серед боржників перебувало 7 економічно активних підприємств, а саме: ПАТ «Електротермометрія» (5437,4 тис. грн), ПП «ТАМ Проект – Сервіс» (305,3 тис. грн), ДКП «Луцьктепло» (10330,6 тис. грн), ДП “Автоскладальний завод № 1” ПАТ “Автомобільна компанія “БОГДАН МОТОРС” (2839,5 тис. грн), ДП “Волинський облавтодор” (557,9 тис. грн), ТзОВ “М.Ж.К” (1633,5 тис. грн), філія «Луцька дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Волинський облавтодор» (45,5 тис. грн).

Варто зазначити, що наприкінці 2020 року середня заробітна плата у Луцьку становила 9670 гривень.

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Теги: гроші, зарплата, Луцьк
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