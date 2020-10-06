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У Луцьку на Конякіна зіткнулися два автомобілі. ФОТО

У Луцьку на Конякіна зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Карпенка-Карого: зіткнулися Ford Transit і Renault Megane.

Про це 12 каналу повідомили очевидці.

Аварія сталася вранці 21 січня. За їх словами, зіткнення автівок відбулося через недотриминня безпечної дистанції під час руху.

За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних пошкоджень.

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Теги: Луцьк, аварія, авто
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