У Луцьку на Конякіна зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:05
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Карпенка-Карого: зіткнулися Ford Transit і Renault Megane.
Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Аварія сталася вранці 21 січня. За їх словами, зіткнення автівок відбулося через недотриминня безпечної дистанції під час руху.
За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
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Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Аварія сталася вранці 21 січня. За їх словами, зіткнення автівок відбулося через недотриминня безпечної дистанції під час руху.
За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
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