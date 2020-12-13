Американець зірвав джекпот у понад $700 мільйонів





Як передає



Невідомий щасливчик був єдиною особою зі штату, що придбала квиток на лотерею Powerball. Квиток був куплений в окрузі Аллегені, що на північному заході штату. Водночас, більше деталей представниці лотереї не повідомили.



Сама сума виграшу посіла п’яте місце за розміром виграшу в історії США.



Слід зауважити, що сума зросла до астрономічного рівня через те, що впродовж останніх 4 місяців ніхто так і не зміг виграти в лотерею Powerball.



Зазначається, що Меріланд є однім зі штатів, що дозволяє людям, які виграли в лотерею, залишатися анонімними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець американського штату Меріленд у середу, 20 січня, зірвав джекпот в лотерею Powerball на суму 731,1 млн доларів.Як передає Укрінформ , про це повідомляє AP Невідомий щасливчик був єдиною особою зі штату, що придбала квиток на лотерею Powerball. Квиток був куплений в окрузі Аллегені, що на північному заході штату. Водночас, більше деталей представниці лотереї не повідомили.Сама сума виграшу посіла п’яте місце за розміром виграшу в історії США.Слід зауважити, що сума зросла до астрономічного рівня через те, що впродовж останніх 4 місяців ніхто так і не зміг виграти в лотерею Powerball.Зазначається, що Меріланд є однім зі штатів, що дозволяє людям, які виграли в лотерею, залишатися анонімними.

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