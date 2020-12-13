Американець зірвав джекпот у понад $700 мільйонів
Сьогодні, 07:28
Мешканець американського штату Меріленд у середу, 20 січня, зірвав джекпот в лотерею Powerball на суму 731,1 млн доларів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Невідомий щасливчик був єдиною особою зі штату, що придбала квиток на лотерею Powerball. Квиток був куплений в окрузі Аллегені, що на північному заході штату. Водночас, більше деталей представниці лотереї не повідомили.
Сама сума виграшу посіла п’яте місце за розміром виграшу в історії США.
Слід зауважити, що сума зросла до астрономічного рівня через те, що впродовж останніх 4 місяців ніхто так і не зміг виграти в лотерею Powerball.
Зазначається, що Меріланд є однім зі штатів, що дозволяє людям, які виграли в лотерею, залишатися анонімними.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Невідомий щасливчик був єдиною особою зі штату, що придбала квиток на лотерею Powerball. Квиток був куплений в окрузі Аллегені, що на північному заході штату. Водночас, більше деталей представниці лотереї не повідомили.
Сама сума виграшу посіла п’яте місце за розміром виграшу в історії США.
Слід зауважити, що сума зросла до астрономічного рівня через те, що впродовж останніх 4 місяців ніхто так і не зміг виграти в лотерею Powerball.
Зазначається, що Меріланд є однім зі штатів, що дозволяє людям, які виграли в лотерею, залишатися анонімними.
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