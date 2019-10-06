Зимова риболовля: волинянин на озері спіймав велику щуку





Фотодоказ опублікували у спільноті «НеТипові Гірники» у фейсбуці, - пише



«Ось такі щуки ловляться у нас на озері Радожич!!! Вага 6.200 грам Трофей Роми Мороза», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Радожич, що знаходиться у селі Гірники Ратнівського району, завзяті риболови спіймали щуку вагою 6 кілограмів 200 грамів.Фотодоказ опублікували у спільноті «НеТипові Гірники» у фейсбуці, - пише Район.Ратне «Ось такі щуки ловляться у нас на озері Радожич!!! Вага 6.200 грам Трофей Роми Мороза», – йдеться у дописі.

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