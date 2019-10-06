вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зимова риболовля: волинянин на озері спіймав велику щуку

Зимова риболовля: волинянин на озері спіймав велику щуку
На озері Радожич, що знаходиться у селі Гірники Ратнівського району, завзяті риболови спіймали щуку вагою 6 кілограмів 200 грамів.

Фотодоказ опублікували у спільноті «НеТипові Гірники» у фейсбуці, - пише Район.Ратне.

«Ось такі щуки ловляться у нас на озері Радожич!!! Вага 6.200 грам Трофей Роми Мороза», – йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зима, рибалка, щука
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали двох жінок, які у Луцьку вишукували біля магазинів п'яних чоловіків та обкрадали їх. ФОТО
Сьогодні, 11:57
Запуск ринку землі: скільки коштуватиме гектар чорнозему на Волині
Сьогодні, 11:50
Зимова риболовля: волинянин на озері спіймав велику щуку
Сьогодні, 11:33
Очільник МОЗ оцінив результати локдауну
Сьогодні, 11:32
Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Майже 7 кілограмів і метр завдовжки: волинянин похизувався величезним уловом Майже 7 кілограмів і метр завдовжки: волинянин похизувався величезним уловом
06 жовтень, 2019, 10:40
На Волині рятувальники пояснили рибалкам, чому на льоду не можна пиячити На Волині рятувальники пояснили рибалкам, чому на льоду не можна пиячити
04 лютий, 2019, 18:32
У Луцькому районі на Стиру спіймали браконьєрів У Луцькому районі на Стиру спіймали браконьєрів
19 січень, 15:55
Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО Засніжений Луцьк показали з висоти. ФОТО
18 січень, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затримали двох жінок, які у Луцьку вишукували біля магазинів п'яних чоловіків та обкрадали їх. ФОТО
Сьогодні, 11:57
 0
Запуск ринку землі: скільки коштуватиме гектар чорнозему на Волині
Сьогодні, 11:50
 0
Зимова риболовля: волинянин на озері спіймав велику щуку
Сьогодні, 11:33
 0
Очільник МОЗ оцінив результати локдауну
Сьогодні, 11:32
 0
Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8