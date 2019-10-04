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На Львівщині поїзд зіткнувся з маршруткою, є постраждалі. ФОТО

На Львівщині поїзд зіткнувся з маршруткою, є постраждалі. ФОТО
Вранці 23 січня неподалік Львова на залізничному переїзді маршрутка зіткнулася з поїздом.

Про це інформує Львівська залізниця.

Інцидент стався на відрізку Ставчани – Любінь Великий неподалік міста Пустомити. Внаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирів.

За попередніми даними, водій маршрутки Львів – Пустомити був тверезим. Експертиза підтвердила, що ДТП сталося з його вини.

"Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню", – йдеться у повідомленні.

Усі обставини ДТП на залізничному переїзді у Львівській області встановлюють правоохоронці.

На Львівщині поїзд зіткнувся з маршруткою, є постраждалі. ФОТО
На Львівщині поїзд зіткнувся з маршруткою, є постраждалі. ФОТО

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Теги: переїзд, маршрутка, поїзд, аварія, постраждалі
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