На Львівщині поїзд зіткнувся з маршруткою, є постраждалі. ФОТО





Про це інформує



Інцидент стався на відрізку Ставчани – Любінь Великий неподалік міста Пустомити. Внаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирів.



За попередніми даними, водій маршрутки Львів – Пустомити був тверезим. Експертиза підтвердила, що ДТП сталося з його вини.



"Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню", – йдеться у повідомленні.



Усі обставини ДТП на залізничному переїзді у Львівській області встановлюють правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 23 січня неподалік Львова на залізничному переїзді маршрутка зіткнулася з поїздом.Про це інформує Львівська залізниця Інцидент стався на відрізку Ставчани – Любінь Великий неподалік міста Пустомити. Внаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирів.За попередніми даними, водій маршрутки Львів – Пустомити був тверезим. Експертиза підтвердила, що ДТП сталося з його вини."Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню", – йдеться у повідомленні.Усі обставини ДТП на залізничному переїзді у Львівській області встановлюють правоохоронці.

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