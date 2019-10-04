На Львівщині поїзд зіткнувся з маршруткою, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 14:49
Вранці 23 січня неподалік Львова на залізничному переїзді маршрутка зіткнулася з поїздом.
Про це інформує Львівська залізниця.
Інцидент стався на відрізку Ставчани – Любінь Великий неподалік міста Пустомити. Внаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирів.
За попередніми даними, водій маршрутки Львів – Пустомити був тверезим. Експертиза підтвердила, що ДТП сталося з його вини.
"Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню", – йдеться у повідомленні.
Усі обставини ДТП на залізничному переїзді у Львівській області встановлюють правоохоронці.
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Про це інформує Львівська залізниця.
Інцидент стався на відрізку Ставчани – Любінь Великий неподалік міста Пустомити. Внаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирів.
За попередніми даними, водій маршрутки Львів – Пустомити був тверезим. Експертиза підтвердила, що ДТП сталося з його вини.
"Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню", – йдеться у повідомленні.
Усі обставини ДТП на залізничному переїзді у Львівській області встановлюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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