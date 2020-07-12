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У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ

У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку муніципали відновлять роботи з демонтажу незаконно встановлених огорож та парканів.

Про це інформує департамент муніципальної варти.

Виконавчий коміте Луцької міської ради 20 січня прийняв рішення про демонтаж незаконно розміщених конструкцій (огорожі, паркани), які встановлені на земельних ділянках комунальної власності або ж перебувають у занедбаному стані.

Згідно з рішенням демонтажу підлягають конструкції за 38 адресами.

У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ
У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ

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Теги: огорожі, паркани, муніципали, демонтаж
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