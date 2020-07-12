У Луцьку знесуть деякі огорожі та паркани. АДРЕСИ





Про це



Виконавчий коміте Луцької міської ради 20 січня прийняв рішення про демонтаж незаконно розміщених конструкцій (огорожі, паркани), які встановлені на земельних ділянках комунальної власності або ж перебувають у занедбаному стані.



Згідно з рішенням демонтажу підлягають конструкції за 38 адресами.





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