В Україні за минулу добу – 3 915 випадків коронавірусу, з них на Волині – 73





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 2 079 осіб;

- летальних випадків – 83;

- одужало – 5 407 осіб;

- зробили тестувань за добу – 23 081 (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 1 191 812 особи;

- одужало – 947 514 особи;

- летальних випадків – 21 861;

- проведели ПЛР-тестувань – 6 098 095.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 122 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 236 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 188 випадків;

Запорізька область – 198 випадків;

Івано-Франківська область – 292 випадки;

Київська область – 242 випадки;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 79 випадків;

Львівська область – 320 випадків;

Миколаївська область – 199 випадків;

Одеська область – 89 випадків;

Полтавська область – 141 випадок;

Рівненська область – 96 випадків;

Сумська область – 118 випадків;

Тернопільська область – 119 випадків;

Харківська область – 118 випадків;

Херсонська область – 104 випадки;

Хмельницька область – 203 випадки;

Черкаська область – 78 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Також за минулу добу:- госпіталізували – 2 079 осіб;- летальних випадків – 83;- одужало – 5 407 осіб;- зробили тестувань за добу – 23 081 (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 1 191 812 особи;- одужало – 947 514 особи;- летальних випадків – 21 861;- проведели ПЛР-тестувань – 6 098 095.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 240 випадків;Вінницька область – 122 випадки;Волинська область – 73 випадки;Дніпропетровська область – 236 випадків;Донецька область – 110 випадків;Житомирська область – 164 випадки;Закарпатська область – 188 випадків;Запорізька область – 198 випадків;Івано-Франківська область – 292 випадки;Київська область – 242 випадки;Кіровоградська область – 43 випадки;Луганська область – 79 випадків;Львівська область – 320 випадків;Миколаївська область – 199 випадків;Одеська область – 89 випадків;Полтавська область – 141 випадок;Рівненська область – 96 випадків;Сумська область – 118 випадків;Тернопільська область – 119 випадків;Харківська область – 118 випадків;Херсонська область – 104 випадки;Хмельницька область – 203 випадки;Черкаська область – 78 випадків;Чернівецька область – 186 випадків;Чернігівська область – 157 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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