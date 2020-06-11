В Україні за минулу добу – 3 915 випадків коронавірусу, з них на Волині – 73
Сьогодні, 09:17
3915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 2 079 осіб;
- летальних випадків – 83;
- одужало – 5 407 осіб;
- зробили тестувань за добу – 23 081 (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 191 812 особи;
- одужало – 947 514 особи;
- летальних випадків – 21 861;
- проведели ПЛР-тестувань – 6 098 095.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 240 випадків;
Вінницька область – 122 випадки;
Волинська область – 73 випадки;
Дніпропетровська область – 236 випадків;
Донецька область – 110 випадків;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 188 випадків;
Запорізька область – 198 випадків;
Івано-Франківська область – 292 випадки;
Київська область – 242 випадки;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 79 випадків;
Львівська область – 320 випадків;
Миколаївська область – 199 випадків;
Одеська область – 89 випадків;
Полтавська область – 141 випадок;
Рівненська область – 96 випадків;
Сумська область – 118 випадків;
Тернопільська область – 119 випадків;
Харківська область – 118 випадків;
Херсонська область – 104 випадки;
Хмельницька область – 203 випадки;
Черкаська область – 78 випадків;
Чернівецька область – 186 випадків;
Чернігівська область – 157 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 2 079 осіб;
- летальних випадків – 83;
- одужало – 5 407 осіб;
- зробили тестувань за добу – 23 081 (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 191 812 особи;
- одужало – 947 514 особи;
- летальних випадків – 21 861;
- проведели ПЛР-тестувань – 6 098 095.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 240 випадків;
Вінницька область – 122 випадки;
Волинська область – 73 випадки;
Дніпропетровська область – 236 випадків;
Донецька область – 110 випадків;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 188 випадків;
Запорізька область – 198 випадків;
Івано-Франківська область – 292 випадки;
Київська область – 242 випадки;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 79 випадків;
Львівська область – 320 випадків;
Миколаївська область – 199 випадків;
Одеська область – 89 випадків;
Полтавська область – 141 випадок;
Рівненська область – 96 випадків;
Сумська область – 118 випадків;
Тернопільська область – 119 випадків;
Харківська область – 118 випадків;
Херсонська область – 104 випадки;
Хмельницька область – 203 випадки;
Черкаська область – 78 випадків;
Чернівецька область – 186 випадків;
Чернігівська область – 157 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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