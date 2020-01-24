У Сумах 6-річна дівчинка викликала поліцію, щоб врятувати сестру від холоду. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Вечірній дзвінок наляканої дитини, що сама залишилася вдома з 6-місячною сестричкою – поставив на ноги та копів, і медиків, і соцслужби.



Дівчинка, що дзвонила, благала по допомогу і плакала, але окрім свого імені іншої інформації операторам надати не могла. Дівчинка то вимикалася, то знову телефонувала. Тоді головним завданням операторів було заспокоїти та втримати малу на зв’язку.



За словами, знайомими назвами, оператори дізнавались адресу дівчаток і водночас покроково спрямовували та наближали до них екіпаж патрульних. Працювали в режимі аудіоконференції, коли були підключені кілька людей і патрульні поліцейські чули що відбувається.



За пів години поліцейські розшукали будинок, де мешкала дівчинка, перелізли через паркан та зайшли в хату. Там побачили наляканих дітей. Менша плакала на ліжечку.



Старша розповіла, що дуже змерзла, не знала що робити, тому й подзвонила до поліції.



Поліцейським дівчинка дала папірець із номером телефону батька, який він їм залишив. Коли ж поліцейські зв’язалися з ним телефоном, той до останнього переконував, що поряд із дітьми. Однак зрозумівши, що дзвонять із його хати, повернувся додому. Дітей саме оглядали медики.



Дітей шпиталізували до лікарні із загальним переохолодженням. Батька доправили до поліції.



Як з’ясувалося, батьки дітей розлучені й чоловік сам виховував доньок. Сталося це після того, як матір із дитячими грошима зникла на кілька днів і зоставила його самого з двома крихітками на руках, розповідають сусіди.



Коли матір позбавили батьківських прав, батько через суд встановив своє батьківство. І згідно з рішенням суду діти були передані йому.



Поспілкуватися з батьком дітей журналістам не вдалося. Після того як забрали дітей – його не бачили. Та нічого поганого про нього не розповідають. Кажуть, що той як міг дбав про дівчаток.



Після виписування з лікарні дітей переведуть до центру соціально психологічної реабілітації. Чи повертати дівчаток батькові – вирішить суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-річна дівчинка із Сум викликала загін поліції, щоб урятувати себе та шестимісячну сестричку від холоду, поки батька не було вдома.Про це йдеться у сюжеті ТСН Вечірній дзвінок наляканої дитини, що сама залишилася вдома з 6-місячною сестричкою – поставив на ноги та копів, і медиків, і соцслужби.Дівчинка, що дзвонила, благала по допомогу і плакала, але окрім свого імені іншої інформації операторам надати не могла. Дівчинка то вимикалася, то знову телефонувала. Тоді головним завданням операторів було заспокоїти та втримати малу на зв’язку.За словами, знайомими назвами, оператори дізнавались адресу дівчаток і водночас покроково спрямовували та наближали до них екіпаж патрульних. Працювали в режимі аудіоконференції, коли були підключені кілька людей і патрульні поліцейські чули що відбувається.За пів години поліцейські розшукали будинок, де мешкала дівчинка, перелізли через паркан та зайшли в хату. Там побачили наляканих дітей. Менша плакала на ліжечку.Старша розповіла, що дуже змерзла, не знала що робити, тому й подзвонила до поліції.Поліцейським дівчинка дала папірець із номером телефону батька, який він їм залишив. Коли ж поліцейські зв’язалися з ним телефоном, той до останнього переконував, що поряд із дітьми. Однак зрозумівши, що дзвонять із його хати, повернувся додому. Дітей саме оглядали медики.Дітей шпиталізували до лікарні із загальним переохолодженням. Батька доправили до поліції.Як з’ясувалося, батьки дітей розлучені й чоловік сам виховував доньок. Сталося це після того, як матір із дитячими грошима зникла на кілька днів і зоставила його самого з двома крихітками на руках, розповідають сусіди.Коли матір позбавили батьківських прав, батько через суд встановив своє батьківство. І згідно з рішенням суду діти були передані йому.Поспілкуватися з батьком дітей журналістам не вдалося. Після того як забрали дітей – його не бачили. Та нічого поганого про нього не розповідають. Кажуть, що той як міг дбав про дівчаток.Після виписування з лікарні дітей переведуть до центру соціально психологічної реабілітації. Чи повертати дівчаток батькові – вирішить суд.

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