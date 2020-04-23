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Хотів дешевше купити талони на пальне: шахрай видурив у волинянина 40 тисяч

Хотів дешевше купити талони на пальне: шахрай видурив у волинянина 40 тисяч
Волинянина "кинули" на гроші інтернет-шахраї.

Про це пише Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.

Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила 37-річного жителя Ковельського району, після чого він перевів 40 000 гривень на вказані реквізити незнайомця. Ніяких талонів чоловік, звісно, не отримав.

Потерпілий звернувся із заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу спритника.


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Теги: пальне, талони, шахрай
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