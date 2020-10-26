У селі на Волині горіла котельня магазину





Пожежа трапилась ще 22 січня, - інформує пресслужба УДСНС України у Волинській області.



Її приборкали рятувальники 5, 15, 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Павлівка. Вогонь знищив покрівлю на площі 30 м2, пошкодив 20 м2 покрівлі.



Причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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