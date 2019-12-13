Які особливості планування smart-квартир*

SMART – це розумність, ефективність, практичність, універсальність, економічність, і все це присутнє в плануваннях smart-квартир у DREAM TOWN». Одна з переваг таких квартир – це вільне планування (відсутність у квартирі несучих стін), яке дозволяє створити внутрішній простір таким, яким хоче мешканець для максимального затишку і комфорту.Забудовник пропонує розробку планувань до квартири smart, використовуючи світові тенденції в планувальних рішеннях, в яких раціонально використовується кожен метр квадратний, продумані всі деталі, щоб в квартирі було комфортно молодому подружжю, літнім людям, студентам та іншим категоріям людей. Враховують потреби господарів житла, створюючи планування згідно зі способом та зважаючи на побажання щодо предметів інтер’єру.Насамперед, при плануванні інтер’єру smart-квартири потрібно визначитися із зонуванням простору.Розташування санвузла та частини кухонної зони вже попередньо обумовлене встановленням труб каналізації, подачею води і вентиляційною шахтою.Площа санвузла – орієнтовно 4 м². У санвузлі за бажанням можна розташувати стандартний для звичайної квартири набір обладнання та меблів. Звичайно, при цьому потрібно враховувати розміри і необхідні відстані.Можна обирати між душовою кабіною 80х120 см або ванною, довжиною 160 см. Ширина такої ванни – 70 см. Стандартна ширина раковини для зручності користування – 55 см. Також можна встановити шафку зі стільницею з вологостійкого матеріалу і вмотувати туди маленьку раковину, шириною до 40 см. Стільниця буде служити ще і додатковою поличкою для засобів гігієни. Для економії та раціонального використання простору логічно використовувати підвісну шафу або конструкцію з відкритими чи закритими поличками і дверцятами-дзеркалом. Розміри можуть бути різними. Основна вимога: дзеркало повинно бути добре освітлене і займати простір на висоті в середньому від 130 см до 180 см.Мінімальний розмір пральної машини – 55х40х85 см. При встановленні варто враховувати, що дверцята для машини з фронтальним завантаженням відкриваються на відстань 40 см. Обов'язково потрібне обладнання для сушіння речей. Наприклад, можна розмістити підвісну або настінну висувну сушку.Також потрібно врахувати розміри для встановлення унітазу: 35х80 см та по 20-30 см з кожного боку для зручності користування.В приймальні краще вбудувати велику шафу-гардеробну з різними відділеннями для зберігання не тільки речей, але і домашнього начиння. Глибина шафи-вбиральні – не менш 60 см, висота – до стелі. Шафа може бути з відкривними дверима і висувними ящиками або шафа-купе.Також в приймальні бажано встановити велике дзеркало на повний зріст. Воно, по-перше, розширить простір, а по-друге – дозволить комфортно доглядати за собою.Зона кухні обумовлена розташуванням сантехнічних труб і витяжної шафи та розташовується, як правило, через стінку від ванної кімнати.Ось декілька ключових розмірів. Ширина вбудованої зручної мийки – 40-50 см, ширина варильної поверхні – 30-50 см, відстань між мийкою і плитою – не менше 60 см, глибина стільниці – 60 см. Ширина і глибина холодильника – 60 см. Підвісні шафи практичніше зробити до стелі.Стіл може служити додатковою робочою зоною і обіднім столом, розділяючи кухню і спальню.Житлова зона поєднує в собі спальню та вітальню. Мінімально комфортне спальне місце – 190 х 75 см, робоче місце – 120 х 60 см, ширина вільного пересування – 80 см. І якщо кухонний стіл цілком може поєднати в собі ще й функції письмового, комп'ютерного та робочого столу, то спальному місцю варто приділити окрему увагу.Чудовим рішенням стануть меблі з механізмами трансформації. Це може бути диванчик з полицею над ним, який стане повноцінним двоспальним ліжком. Непоганим варіантом може стати стелаж з ліжком-трансформером.Також в спальну зону smart-квартири можна придбати розкладний диван-ліжко. Найкраще підійде модель «єврокнижка», яка займає місце до 200х160 см. У складеному вигляді – це комфортний диван зі спинкою і спальне місце для однієї людини, а в розкладеному – повноцінне двоспальне ліжко. Також в ньому є великий ящик для зберігання постільних речей. Якщо необхідне окреме робоче місце і кухонний стіл не вирішує цю проблему, уздовж стіни можна встановити стіл на всю довжину стіни, шириною до 60 см, а під ним – тумби з висувними ящиками. У таких тумбах можна зберігати різні дрібниці, канцелярське приладдя, косметику. Над столом можна повісити телевізор і кілька полиць. Але не варто перевантажувати простір.У консультаційному центрі «DREAM TOWN» компанії «Єврохолдінг», що на вул. Привокзальній, 12, можна отримати консультації професійних дизайнерів щодо планування smart-квартир і, додавши своє натхнення, створити свій унікальний затишний смарт-дім.