Волинське місто хоче співпрацювати з міжнародною організацією НЕФКО

Керівництво Ковельської міської ради зустрілось з експертом з енергетичних питань і термомодернізації компанії “Гарде”, яка консультує Північну екологічну фінансову корпорацію (НЕФКО),Під час зустрічі міський голова, його перший заступник, фахівці відділу економічного розвитку та торгівлі обговорили з представниками організації можливі варіанти співпрацю Ковеля з фінансовою інституцією. Варто зауважити, що хороший досвід такої роботи має Луцьк, де уже вдалось реалізувати кілька енергозберігаючих проєктів.Ігор Чайка наголосив, що міська влада зацікавлена у впровадженні таких заходів у Ковелі і допомога НЕФКО відкриває хороші для цього можливості. Пріоритетом є термомодернізація закладів освіти, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення, реконструкція очисних споруд водоканалу. На його переконання, у міста є хороші фінансові показники для отримання необхідного дозволу Мінфіну.Михайло Харко зауважив, що саме зараз триває добір міст для участі в програмі НЕФКО і Ковель має шанси потрапити у цей перелік. Адже місцева влада створює для цього необхідні передумови і готова до прийняття швидких конструктивних рішень.Усі організаційні питання стосовно співпраці з НЕФКО координуватиме відділ економічного розвитку і торгівлі.НЕФКО — це міжнародна фінансова організація, яку створили п'ять країн Північної Європи. В Україні вони працюють з 2004 року. Інвестиції спрямовуються на проєкти енергозберігаючого, екологічного характерів.