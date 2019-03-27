Волинське місто хоче співпрацювати з міжнародною організацією НЕФКО
Сьогодні, 05:27
Керівництво Ковельської міської ради зустрілось з експертом з енергетичних питань і термомодернізації компанії “Гарде”, яка консультує Північну екологічну фінансову корпорацію (НЕФКО), Михайлом Харком.
Під час зустрічі міський голова Ігор Чайка, його перший заступник Тарас Яковлев, фахівці відділу економічного розвитку та торгівлі обговорили з представниками організації можливі варіанти співпрацю Ковеля з фінансовою інституцією. Варто зауважити, що хороший досвід такої роботи має Луцьк, де уже вдалось реалізувати кілька енергозберігаючих проєктів.
Ігор Чайка наголосив, що міська влада зацікавлена у впровадженні таких заходів у Ковелі і допомога НЕФКО відкриває хороші для цього можливості. Пріоритетом є термомодернізація закладів освіти, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення, реконструкція очисних споруд водоканалу. На його переконання, у міста є хороші фінансові показники для отримання необхідного дозволу Мінфіну.
Михайло Харко зауважив, що саме зараз триває добір міст для участі в програмі НЕФКО і Ковель має шанси потрапити у цей перелік. Адже місцева влада створює для цього необхідні передумови і готова до прийняття швидких конструктивних рішень.
Усі організаційні питання стосовно співпраці з НЕФКО координуватиме відділ економічного розвитку і торгівлі.
НЕФКО — це міжнародна фінансова організація, яку створили п'ять країн Північної Європи. В Україні вони працюють з 2004 року. Інвестиції спрямовуються на проєкти енергозберігаючого, екологічного характерів.
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Під час зустрічі міський голова Ігор Чайка, його перший заступник Тарас Яковлев, фахівці відділу економічного розвитку та торгівлі обговорили з представниками організації можливі варіанти співпрацю Ковеля з фінансовою інституцією. Варто зауважити, що хороший досвід такої роботи має Луцьк, де уже вдалось реалізувати кілька енергозберігаючих проєктів.
Ігор Чайка наголосив, що міська влада зацікавлена у впровадженні таких заходів у Ковелі і допомога НЕФКО відкриває хороші для цього можливості. Пріоритетом є термомодернізація закладів освіти, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення, реконструкція очисних споруд водоканалу. На його переконання, у міста є хороші фінансові показники для отримання необхідного дозволу Мінфіну.
Михайло Харко зауважив, що саме зараз триває добір міст для участі в програмі НЕФКО і Ковель має шанси потрапити у цей перелік. Адже місцева влада створює для цього необхідні передумови і готова до прийняття швидких конструктивних рішень.
Усі організаційні питання стосовно співпраці з НЕФКО координуватиме відділ економічного розвитку і торгівлі.
НЕФКО — це міжнародна фінансова організація, яку створили п'ять країн Північної Європи. В Україні вони працюють з 2004 року. Інвестиції спрямовуються на проєкти енергозберігаючого, екологічного характерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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