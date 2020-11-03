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У Луцьку в автівці знайшли бурштину на понад пів мільйона гривень. ФОТО

У Луцьку в автівці знайшли бурштину на понад пів мільйона гривень. ФОТО
На Волині правоохоронці знайшли у автомобілі бурштин вартістю понад півмільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури працівники Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводження Служби безпеки України сьогодні, 25 січня 2021 року, у Луцьку виявили автомобіль, який незаконно перевозив 176 кг бурштину-сирцю.
У Луцьку в автівці знайшли бурштину на понад пів мільйона гривень. ФОТО

Відомості про незаконне придбання та перевезення бурштину у значних розмірах (ч.2 ст. 240-1 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У Луцьку в автівці знайшли бурштину на понад пів мільйона гривень. ФОТО
У Луцьку в автівці знайшли бурштину на понад пів мільйона гривень. ФОТО
У Луцьку в автівці знайшли бурштину на понад пів мільйона гривень. ФОТО

Тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучені цінності.

З'ясовується походження сонячного каміння й встановлюються особи, причетні до незаконного промислу.

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Теги: Волинь, Луцьк, кримінал, бурштин
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