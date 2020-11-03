У Луцьку в автівці знайшли бурштину на понад пів мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 21:16
На Волині правоохоронці знайшли у автомобілі бурштин вартістю понад півмільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури працівники Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводження Служби безпеки України сьогодні, 25 січня 2021 року, у Луцьку виявили автомобіль, який незаконно перевозив 176 кг бурштину-сирцю.
Відомості про незаконне придбання та перевезення бурштину у значних розмірах (ч.2 ст. 240-1 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені цінності.
З'ясовується походження сонячного каміння й встановлюються особи, причетні до незаконного промислу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури працівники Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводження Служби безпеки України сьогодні, 25 січня 2021 року, у Луцьку виявили автомобіль, який незаконно перевозив 176 кг бурштину-сирцю.
Відомості про незаконне придбання та перевезення бурштину у значних розмірах (ч.2 ст. 240-1 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені цінності.
З'ясовується походження сонячного каміння й встановлюються особи, причетні до незаконного промислу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в автівці знайшли бурштину на понад пів мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 21:16
«Коронавірусне» сміття: у дворі луцької багатоповерхівки знайшли медвідходи зі шпиталю. ВІДЕО
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 січня
Сьогодні, 20:03
У Луцьку побили поліцейського: розповіли деталі інциденту
Сьогодні, 19:50
У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку зможуть надавати допомогу і дітям з інвалідністю
Сьогодні, 19:22