На Волині посадовці держпідприємства у змові з «бізнесменами» заволоділи майже 4 мільйонами «бюджетних» грошей
Сьогодні, 14:11
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення організованою групою у складі чотирьох людей – службових осіб державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук та двох приватних підприємств – службового підроблення, заволодіння державним майном у особливо великому розмірі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Інформують, що члени організованої групи упродовж липня-грудня 2018 року вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про придбання товарів та надання послуг, замовником яких було державне підприємство і які насправді не надавали і не купували. Таким чином вони заволоділи коштами підприємства в загальному розмірі 3 912 тисяч гривень.
У подальшому понад пів мільйона гривень вони перевели у готівку, легалізувавши їх.
Задля забезпечення відшкодування збитків, завданих цими злочинами, на майно обвинувачених загальною вартістю 23,9 млн. грн. наклали арешт.
Прокурори також підготували цивільний позов в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до обвинувачених на суму 3 912 тис. грн.
Членів організованої групи очікує суд.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Інформують, що члени організованої групи упродовж липня-грудня 2018 року вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про придбання товарів та надання послуг, замовником яких було державне підприємство і які насправді не надавали і не купували. Таким чином вони заволоділи коштами підприємства в загальному розмірі 3 912 тисяч гривень.
У подальшому понад пів мільйона гривень вони перевели у готівку, легалізувавши їх.
Задля забезпечення відшкодування збитків, завданих цими злочинами, на майно обвинувачених загальною вартістю 23,9 млн. грн. наклали арешт.
Прокурори також підготували цивільний позов в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до обвинувачених на суму 3 912 тис. грн.
Членів організованої групи очікує суд.
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На Волині посадовці держпідприємства у змові з «бізнесменами» заволоділи майже 4 мільйонами «бюджетних» грошей
Сьогодні, 14:11