На Волині посадовці держпідприємства у змові з «бізнесменами» заволоділи майже 4 мільйонами «бюджетних» грошей

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення організованою групою у складі чотирьох людей – службових осіб державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук та двох приватних підприємств – службового підроблення, заволодіння державним майном у особливо великому розмірі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Інформують, що члени організованої групи упродовж липня-грудня 2018 року вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про придбання товарів та надання послуг, замовником яких було державне підприємство і які насправді не надавали і не купували. Таким чином вони заволоділи коштами підприємства в загальному розмірі 3 912 тисяч гривень.У подальшому понад пів мільйона гривень вони перевели у готівку, легалізувавши їх.Задля забезпечення відшкодування збитків, завданих цими злочинами, на майно обвинувачених загальною вартістю 23,9 млн. грн. наклали арешт.Прокурори також підготували цивільний позов в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до обвинувачених на суму 3 912 тис. грн.Членів організованої групи очікує суд.