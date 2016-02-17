Догляд за парками та скверами у Луцьку хотіли віддати у руки приватних підприємств

У Луцьку догляд за парками і скверами планували доручити приватним підприємствам, однак через занадто високі ціни за послуги цього так і не зробили.Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.Депутатпід час розгляду питання щодо внесення змін у статут КП «Парки та сквери» поцікавився, чи має підприємство борги перед податковою та скільки заробило на виконанні робіт приватних замовлень.Директор КП «Парки та сквери міста Луцька»розповів, що перед податковою «Парки та сквери» заборгованості не має, не боргує підприємство і працівникам. У 2020 році підприємство виконало робіт у приватних підприємствах на 500 тисяч гривень, переважно це – посадка газонів та кущів.Міський головазазначив, що були думки, аби віддати роботи, яке виконує КП «Парки та сквери» на аутсорсінг. Після проведення моніторингу, інші підприємства не погодилися виконувати роботи за запропоновані кошти, зокрема через низьку зарплату. Мер зазначив, що цьогоріч на догляд за парками і скверами виділили 6,5 мільйона.«Ми не можемо платити таку зарплату, які платять власники приватних підприємств. Наприклад, у нас косарі з премією заробляють 8-10 тисяч в сезон. У нас є водій трактора, який опинився в складних життєвих обставинах і він працює за ті гроші, за які інші водії трактора не будуть працювати. Він часом проживає у нас на підприємстві і ми йому облаштували тимчасове місце для проживання. Це підприємство, скажімо так, має соціальне спрямування», - додав Ігор Поліщук.