У Луцьку через низку скандалів проінспектують центральний басейн
Сьогодні, 13:35
У Луцьку обранці громади перевірять роботу центрального басейну.
Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Депутат Тарас Шкітер зазначив, що до нього звернулися батьки вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву щодо необхідності перевірки центрального басейну.
«Це одне із скандальних питань, яке перейшло до нас із минулої каденції. Через неналежну роботу колишнього заступника міського голови Костянтина Петрочука була закупівля засобів знезараження та хлорування води, після чого батьки дітей зверталися зі скаргами на проблеми зі шкірою після відвідин басейну. Згодом знову з руки цього заступника розгорівся скандал стосовно звільнення одного з тренерів», - заявив Шкітер. Тож він запропонував організувати день депутата в басейні, аби «зняти» всі запитання.
Міський голова Ігор Поліщук доручив організувати день депутата. Він також додав, що за останні три роки в басейні відремонтували малу ванну, встановили теплові насоси, що допомагають економити щонайменше 2 мільйонів у рік, відремонтували фасад тощо. Разом із тим, із 2017 року спецфонд басейну зріс у понад 10 разів, тобто це зароблені кошти, які використовують на придбання форми, навчально-тренувальні збори, покращення.
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Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Депутат Тарас Шкітер зазначив, що до нього звернулися батьки вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву щодо необхідності перевірки центрального басейну.
«Це одне із скандальних питань, яке перейшло до нас із минулої каденції. Через неналежну роботу колишнього заступника міського голови Костянтина Петрочука була закупівля засобів знезараження та хлорування води, після чого батьки дітей зверталися зі скаргами на проблеми зі шкірою після відвідин басейну. Згодом знову з руки цього заступника розгорівся скандал стосовно звільнення одного з тренерів», - заявив Шкітер. Тож він запропонував організувати день депутата в басейні, аби «зняти» всі запитання.
Міський голова Ігор Поліщук доручив організувати день депутата. Він також додав, що за останні три роки в басейні відремонтували малу ванну, встановили теплові насоси, що допомагають економити щонайменше 2 мільйонів у рік, відремонтували фасад тощо. Разом із тим, із 2017 року спецфонд басейну зріс у понад 10 разів, тобто це зароблені кошти, які використовують на придбання форми, навчально-тренувальні збори, покращення.
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Коментарі 1
Цікаво... петрочук взагалі хоч в будь-чому має тяму? Судячи з поросячої фізіономії - вряд-чи...
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