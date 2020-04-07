Жінка хворіла на COVID-19: на Рівненщині померли породілля і немовля





Про смерть молодої жінки стало відомо 25 січня, - пише



Жінка народжувала Дубенському пологового будинку, оскільки в неї діагностували коронавірус. Хлопчик появився на світ на 28-му тижні вагітності, тобто недоношеним.



Стан вагітної погіршувався за акушерсько-гінекологічними показниками, а тому через нагальну потребу зробили кесарський розтин. 20 січня млинівчанку перевели в область.



«Дитину забрали відразу в реанімацію в Рівне, бо там глибока недоношеність. Вчора( 25 січня,- ред.) немовля померло», – розповів керівник Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук.



За неофіційною інформацією, в жінки були ще патології. Коронавірус і вагітність спровокували захворюваності, що «дрімали». Остаточну причину смерті визначить розтину.



Нагадаємо, що напередодні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині породілля та новонароджене немовля померли через кілька днів після пологів.Про смерть молодої жінки стало відомо 25 січня, - пише інформаційний портал м.Дубно. Жінка народжувала Дубенському пологового будинку, оскільки в неї діагностували коронавірус. Хлопчик появився на світ на 28-му тижні вагітності, тобто недоношеним.Стан вагітної погіршувався за акушерсько-гінекологічними показниками, а тому через нагальну потребу зробили кесарський розтин. 20 січня млинівчанку перевели в область.«Дитину забрали відразу в реанімацію в Рівне, бо там глибока недоношеність. Вчора( 25 січня,- ред.) немовля померло», – розповів керівник Дубенського пологового будинкуЗа неофіційною інформацією, в жінки були ще патології. Коронавірус і вагітність спровокували захворюваності, що «дрімали». Остаточну причину смерті визначить розтину.Нагадаємо, що напередодні в Рівному з життя пішла ще одна породілля . Вона відмовилась від допомоги медиків та, скориставшись допомогою «духовної акушерки», народжувала вдома. В результаті жінка померла через втрату крові.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію