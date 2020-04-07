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Жінка хворіла на COVID-19: на Рівненщині померли породілля і немовля

Жінка хворіла на COVID-19: на Рівненщині померли породілля і немовля
На Рівненщині породілля та новонароджене немовля померли через кілька днів після пологів.

Про смерть молодої жінки стало відомо 25 січня, - пише інформаційний портал м.Дубно.

Жінка народжувала Дубенському пологового будинку, оскільки в неї діагностували коронавірус. Хлопчик появився на світ на 28-му тижні вагітності, тобто недоношеним.

Стан вагітної погіршувався за акушерсько-гінекологічними показниками, а тому через нагальну потребу зробили кесарський розтин. 20 січня млинівчанку перевели в область.

«Дитину забрали відразу в реанімацію в Рівне, бо там глибока недоношеність. Вчора( 25 січня,- ред.) немовля померло», – розповів керівник Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук.

За неофіційною інформацією, в жінки були ще патології. Коронавірус і вагітність спровокували захворюваності, що «дрімали». Остаточну причину смерті визначить розтину.

Нагадаємо, що напередодні в Рівному з життя пішла ще одна породілля. Вона відмовилась від допомоги медиків та, скориставшись допомогою «духовної акушерки», народжувала вдома. В результаті жінка померла через втрату крові.

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Теги: породілля, смерть, жінка, Рівне, немовля
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