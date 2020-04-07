Жінка хворіла на COVID-19: на Рівненщині померли породілля і немовля
Сьогодні, 14:32
На Рівненщині породілля та новонароджене немовля померли через кілька днів після пологів.
Про смерть молодої жінки стало відомо 25 січня, - пише інформаційний портал м.Дубно.
Жінка народжувала Дубенському пологового будинку, оскільки в неї діагностували коронавірус. Хлопчик появився на світ на 28-му тижні вагітності, тобто недоношеним.
Стан вагітної погіршувався за акушерсько-гінекологічними показниками, а тому через нагальну потребу зробили кесарський розтин. 20 січня млинівчанку перевели в область.
«Дитину забрали відразу в реанімацію в Рівне, бо там глибока недоношеність. Вчора( 25 січня,- ред.) немовля померло», – розповів керівник Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук.
За неофіційною інформацією, в жінки були ще патології. Коронавірус і вагітність спровокували захворюваності, що «дрімали». Остаточну причину смерті визначить розтину.
Нагадаємо, що напередодні в Рівному з життя пішла ще одна породілля. Вона відмовилась від допомоги медиків та, скориставшись допомогою «духовної акушерки», народжувала вдома. В результаті жінка померла через втрату крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про смерть молодої жінки стало відомо 25 січня, - пише інформаційний портал м.Дубно.
Жінка народжувала Дубенському пологового будинку, оскільки в неї діагностували коронавірус. Хлопчик появився на світ на 28-му тижні вагітності, тобто недоношеним.
Стан вагітної погіршувався за акушерсько-гінекологічними показниками, а тому через нагальну потребу зробили кесарський розтин. 20 січня млинівчанку перевели в область.
«Дитину забрали відразу в реанімацію в Рівне, бо там глибока недоношеність. Вчора( 25 січня,- ред.) немовля померло», – розповів керівник Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук.
За неофіційною інформацією, в жінки були ще патології. Коронавірус і вагітність спровокували захворюваності, що «дрімали». Остаточну причину смерті визначить розтину.
Нагадаємо, що напередодні в Рівному з життя пішла ще одна породілля. Вона відмовилась від допомоги медиків та, скориставшись допомогою «духовної акушерки», народжувала вдома. В результаті жінка померла через втрату крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через аварію місто на Волині залишилося без води
Сьогодні, 14:40
Жінка хворіла на COVID-19: на Рівненщині померли породілля і немовля
Сьогодні, 14:32
Меру Луцька затвердили ще одну надбавку
Сьогодні, 14:12
Атовець з Волині потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 13:43
У Луцьку через низку скандалів проінспектують центральний басейн
Сьогодні, 13:35