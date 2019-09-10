У місті на Волині чоловік хотів викинутись з вікна

На Волині операторка служби "102" врятувала людське життя.Інформують, що сьогодні, 27 січня, обідньої пори, до поліції зателефонував ковельчанин та повідомив про намір вчинити суїцид, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Фінансові проблеми, негаразди в сім’ї, зловживання алкоголем, - про весь «букет» своїх проблем чоловік розповідав Іванні. Вона тим часом сформувала картку-завдання, направила диспетчеру, який спрямував на вказану адресу найближчий наряд патрульної поліції Ковеля."Головне набратись сили і терпіння, звернутись до лікувального закладу. Заспокойтеся і не робіть нічого такого, про що ви зараз надумали...Ви єдиний захисник для своїх двох доньок, тому не маєте права цього робити. Їм потрібен батько. Вихід є завжди, яка б життєва ситуація не була…", - говорила оператор Іванна.Натомість чоловік сказав: "Я стою біля вікна і хочу випригнути".Зазначається, що до квартири заявника буквально за 4 хвилини прибув наряд поліції. Чоловіка доставили в лікарню на обстеження, його життю нічого не загрожує.