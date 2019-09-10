У місті на Волині чоловік хотів викинутись з вікна
Сьогодні, 16:30
На Волині операторка служби "102" врятувала людське життя.
Інформують, що сьогодні, 27 січня, обідньої пори, до поліції зателефонував ковельчанин та повідомив про намір вчинити суїцид, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Фінансові проблеми, негаразди в сім’ї, зловживання алкоголем, - про весь «букет» своїх проблем чоловік розповідав Іванні. Вона тим часом сформувала картку-завдання, направила диспетчеру, який спрямував на вказану адресу найближчий наряд патрульної поліції Ковеля.
"Головне набратись сили і терпіння, звернутись до лікувального закладу. Заспокойтеся і не робіть нічого такого, про що ви зараз надумали...Ви єдиний захисник для своїх двох доньок, тому не маєте права цього робити. Їм потрібен батько. Вихід є завжди, яка б життєва ситуація не була…", - говорила оператор Іванна.
Натомість чоловік сказав: "Я стою біля вікна і хочу випригнути".
Зазначається, що до квартири заявника буквально за 4 хвилини прибув наряд поліції. Чоловіка доставили в лікарню на обстеження, його життю нічого не загрожує.
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Інформують, що сьогодні, 27 січня, обідньої пори, до поліції зателефонував ковельчанин та повідомив про намір вчинити суїцид, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Фінансові проблеми, негаразди в сім’ї, зловживання алкоголем, - про весь «букет» своїх проблем чоловік розповідав Іванні. Вона тим часом сформувала картку-завдання, направила диспетчеру, який спрямував на вказану адресу найближчий наряд патрульної поліції Ковеля.
"Головне набратись сили і терпіння, звернутись до лікувального закладу. Заспокойтеся і не робіть нічого такого, про що ви зараз надумали...Ви єдиний захисник для своїх двох доньок, тому не маєте права цього робити. Їм потрібен батько. Вихід є завжди, яка б життєва ситуація не була…", - говорила оператор Іванна.
Натомість чоловік сказав: "Я стою біля вікна і хочу випригнути".
Зазначається, що до квартири заявника буквально за 4 хвилини прибув наряд поліції. Чоловіка доставили в лікарню на обстеження, його життю нічого не загрожує.
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