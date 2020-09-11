Скільки вихідних українці матимуть у лютому





Лютий менш насичений святами, порівняно із січнем, - пише



Свята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рік



У третій місяць зими в Україні відзначається чимало святкових дат як державних, так і релігійних. Так, на лютий припадає, зокрема, Стрітення Господнє, День Героїв Небесної Сотні. Однак додаткових вихідних жодне із свят цього місяця не передбачає.



Лютий 2021 року загалом налічує 28 календарних днів. Наступного місяця, зокрема, буде 4 суботи та 4 неділі, які традиційно є вихідними днями. Таким чином, у лютому буде 20 робочих та 8 вихідних днів.



Основні свята та пам’ятні дати лютого 2021

1 лютого – Всесвітній день хіджабу

2 лютого – День бабака, Єфимів день

3 лютого – День Максима

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого – Міжнародний день бармена, День Ксенії

7 лютого – День святого Григорія

9 лютого – Міжнародний день стоматолога, День безпеки в Інтернеті

10 лютого – День пам’яті преподобного Єфрема

11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, День хворого

12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму), Василіїв день

13 лютого – Всесвітній день радіо

Скільки будуть відпочивати українці в лютому 2021 / фото ua.depositphotos.com

Скільки будуть відпочивати українці в лютому 2021 / фото ua.depositphotos.com

14 лютого – День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника

15 лютого - Стрітення Господнє, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак

16 лютого – День пам’яті святих Семена та Анни

17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Миколи Студеного

19 лютого – День державного герба України

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

25 лютого – День святого Олексія

26 лютого – Всесвітній день неквапливості

27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя, День святого Кирила

28 лютого – День працівників патрульно-постової служби України, День штурманської служби авіації збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лютий є найкоротшим серед місяців. Цьогоріч він налічує 28 днів, менш як третина із них будуть вихідними.Лютий менш насичений святами, порівняно із січнем, - пише УНІАН У третій місяць зими в Україні відзначається чимало святкових дат як державних, так і релігійних. Так, на лютий припадає, зокрема, Стрітення Господнє, День Героїв Небесної Сотні. Однак додаткових вихідних жодне із свят цього місяця не передбачає.Лютий 2021 року загалом налічує 28 календарних днів. Наступного місяця, зокрема, буде 4 суботи та 4 неділі, які традиційно є вихідними днями. Таким чином, у лютому буде 20 робочих та 8 вихідних днів.1 лютого – Всесвітній день хіджабу2 лютого – День бабака, Єфимів день3 лютого – День Максима4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку6 лютого – Міжнародний день бармена, День Ксенії7 лютого – День святого Григорія9 лютого – Міжнародний день стоматолога, День безпеки в Інтернеті10 лютого – День пам’яті преподобного Єфрема11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, День хворого12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму), Василіїв день13 лютого – Всесвітній день радіоСкільки будуть відпочивати українці в лютому 2021 / фото ua.depositphotos.comСкільки будуть відпочивати українці в лютому 2021 / фото ua.depositphotos.com14 лютого – День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника15 лютого - Стрітення Господнє, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак16 лютого – День пам’яті святих Семена та Анни17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Миколи Студеного19 лютого – День державного герба України20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості21 лютого – Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів25 лютого – День святого Олексія26 лютого – Всесвітній день неквапливості27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя, День святого Кирила28 лютого – День працівників патрульно-постової служби України, День штурманської служби авіації збройних сил України.

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