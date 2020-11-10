Окружний адмінсуд Києва скасував постанову про новий український правопис





Про це в коментарі Ростислав Кравець, голова громадської організації “Правова держава”, яка виступає одним із позивачів у справі.



Він розповів, що підставою для подання його організацією позову у 2019 році було порушення процедур прийняття відповідної постанови Кабміном.



За словами Кравця, сьогодні відбулися заключні дебати сторін та винесення рішення судом.



"Суд ухвалив рішення стосовно задоволення позову... Позов задовольнили повністю. Ми просили визнати постанову незаконною та скасувати її – це все задоволено", - зазначив він.



Позивач уточнив, що протягом 10 днів суд має виготовити повний текст рішення, з якого будуть зрозумілі мотиви суддів та підстави ухвалення ними відповідного рішення.



Кравець також нагадав, що Кабмін має 30 днів на оскарження відповідного рішення до апеляційної інстанції. У разі, якщо апеляції не надійде, рішення набуде чинності.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.Про це в коментарі УНІАН повідомив, голова громадської організації “Правова держава”, яка виступає одним із позивачів у справі.Він розповів, що підставою для подання його організацією позову у 2019 році було порушення процедур прийняття відповідної постанови Кабміном.За словами Кравця, сьогодні відбулися заключні дебати сторін та винесення рішення судом."Суд ухвалив рішення стосовно задоволення позову... Позов задовольнили повністю. Ми просили визнати постанову незаконною та скасувати її – це все задоволено", - зазначив він.Позивач уточнив, що протягом 10 днів суд має виготовити повний текст рішення, з якого будуть зрозумілі мотиви суддів та підстави ухвалення ними відповідного рішення.Кравець також нагадав, що Кабмін має 30 днів на оскарження відповідного рішення до апеляційної інстанції. У разі, якщо апеляції не надійде, рішення набуде чинності.

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