На Волині 12 сміттєзвалищ «тріщать» від відходів. ВІДЕО





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Потужності сміттєвого полігону у Брищі



Полігон у Брищі розрахований на мільйон 130 тисяч метрів кубічних сміття. Зараз, каже заступник начальника Держекоінспекції області Олександр Ткачук, на сміттєзвалищі 3 мільйони 370 тисяч метрів кубічних сміття.



Щомісяця на полігон комунальники вивозять 24 тонни пластикових пляшок та 948 тонн змішаного сміття, - каже виконувач обов'язків директора КП "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.



Потрібен новий полігон, - екологи



Найбільша проблема Брище, - каже еколог Василь Іванців, - близькість до населеного пункту. У селі неприємний запах, легке сміття вітер роздуває та заносить у Брище. Друга проблема: це – фільтрат. Він потрапляє у ґрунтові води, використовувати ці води без очищення та без додаткових затрат люди не можуть, тому що вона забруднена.



"Для Брища полігон – катастрофа", - каже місцевий житель Всеволод. З його слів, сморід, пил, нечиста вода дошкуляють жителям кількох навколишніх сіл.



"Час ще є", - директор департаменту ЖКГ



Директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк вважає, що час для розв'язання проблеми у Брищі ще є до кінця 2021 року. Саме до того часу діє паспорт твердих побутових відходів у Брищі.



"Ми ще маємо можливість як мінімум до кінця 2021 року досипати, вирівнювати, трамбувати. Тобто максимальної відмітки ми ще не досягли. Ми над цим працюємо", - каже директор ЖКГ обласного центру. Луцька міська рада



Процедура рекультивації передбачає вирівнювання старого тіла полігону. Тобто насипання певної гірки зі старим спресованим сміттям, пересипка і насадження зелених насаджень, також облаштування системи очищення фільтрату, який може утворюватися.



Через суд екологічна інспекція може призупинити вивіз сміття з Луцької громади на полігон у селі Брище. Екологи кажуть: окрім Брищенського звалища, ще 11 сміттєвих полігонів на Волині – переповнені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окрім сміттєзвалища у Брищі, ще 11 сміттєвих полігонів на Волині – переповнені.Про це інформує Суспільне Волині Полігон у Брищі розрахований на мільйон 130 тисяч метрів кубічних сміття. Зараз, каже заступник начальника Держекоінспекції області, на сміттєзвалищі 3 мільйони 370 тисяч метрів кубічних сміття.Щомісяця на полігон комунальники вивозять 24 тонни пластикових пляшок та 948 тонн змішаного сміття, - каже виконувач обов'язків директора КП "Луцькспецкомунтранс"Найбільша проблема Брище, - каже еколог, - близькість до населеного пункту. У селі неприємний запах, легке сміття вітер роздуває та заносить у Брище. Друга проблема: це – фільтрат. Він потрапляє у ґрунтові води, використовувати ці води без очищення та без додаткових затрат люди не можуть, тому що вона забруднена."Для Брища полігон – катастрофа", - каже місцевий житель Всеволод. З його слів, сморід, пил, нечиста вода дошкуляють жителям кількох навколишніх сіл.Директор департаменту ЖКГ Луцької міської радивважає, що час для розв'язання проблеми у Брищі ще є до кінця 2021 року. Саме до того часу діє паспорт твердих побутових відходів у Брищі."Ми ще маємо можливість як мінімум до кінця 2021 року досипати, вирівнювати, трамбувати. Тобто максимальної відмітки ми ще не досягли. Ми над цим працюємо", - каже директор ЖКГ обласного центру. Луцька міська рада робитиме рекультивацію старого сміттєвого полігону у селі Брище . Процес триватиме 3-4 роки. На сьогодні оголошений тендер.Процедура рекультивації передбачає вирівнювання старого тіла полігону. Тобто насипання певної гірки зі старим спресованим сміттям, пересипка і насадження зелених насаджень, також облаштування системи очищення фільтрату, який може утворюватися.Через суд екологічна інспекція може призупинити вивіз сміття з Луцької громади на полігон у селі Брище. Екологи кажуть: окрім Брищенського звалища, ще 11 сміттєвих полігонів на Волині – переповнені.

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