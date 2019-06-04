На Волині 12 сміттєзвалищ «тріщать» від відходів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
Окрім сміттєзвалища у Брищі, ще 11 сміттєвих полігонів на Волині – переповнені.
Про це інформує Суспільне Волині.
Потужності сміттєвого полігону у Брищі
Полігон у Брищі розрахований на мільйон 130 тисяч метрів кубічних сміття. Зараз, каже заступник начальника Держекоінспекції області Олександр Ткачук, на сміттєзвалищі 3 мільйони 370 тисяч метрів кубічних сміття.
Щомісяця на полігон комунальники вивозять 24 тонни пластикових пляшок та 948 тонн змішаного сміття, - каже виконувач обов'язків директора КП "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.
Потрібен новий полігон, - екологи
Найбільша проблема Брище, - каже еколог Василь Іванців, - близькість до населеного пункту. У селі неприємний запах, легке сміття вітер роздуває та заносить у Брище. Друга проблема: це – фільтрат. Він потрапляє у ґрунтові води, використовувати ці води без очищення та без додаткових затрат люди не можуть, тому що вона забруднена.
"Для Брища полігон – катастрофа", - каже місцевий житель Всеволод. З його слів, сморід, пил, нечиста вода дошкуляють жителям кількох навколишніх сіл.
"Час ще є", - директор департаменту ЖКГ
Директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк вважає, що час для розв'язання проблеми у Брищі ще є до кінця 2021 року. Саме до того часу діє паспорт твердих побутових відходів у Брищі.
"Ми ще маємо можливість як мінімум до кінця 2021 року досипати, вирівнювати, трамбувати. Тобто максимальної відмітки ми ще не досягли. Ми над цим працюємо", - каже директор ЖКГ обласного центру. Луцька міська рада робитиме рекультивацію старого сміттєвого полігону у селі Брище. Процес триватиме 3-4 роки. На сьогодні оголошений тендер.
Процедура рекультивації передбачає вирівнювання старого тіла полігону. Тобто насипання певної гірки зі старим спресованим сміттям, пересипка і насадження зелених насаджень, також облаштування системи очищення фільтрату, який може утворюватися.
Через суд екологічна інспекція може призупинити вивіз сміття з Луцької громади на полігон у селі Брище. Екологи кажуть: окрім Брищенського звалища, ще 11 сміттєвих полігонів на Волині – переповнені.
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Про це інформує Суспільне Волині.
Потужності сміттєвого полігону у Брищі
Полігон у Брищі розрахований на мільйон 130 тисяч метрів кубічних сміття. Зараз, каже заступник начальника Держекоінспекції області Олександр Ткачук, на сміттєзвалищі 3 мільйони 370 тисяч метрів кубічних сміття.
Щомісяця на полігон комунальники вивозять 24 тонни пластикових пляшок та 948 тонн змішаного сміття, - каже виконувач обов'язків директора КП "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.
Потрібен новий полігон, - екологи
Найбільша проблема Брище, - каже еколог Василь Іванців, - близькість до населеного пункту. У селі неприємний запах, легке сміття вітер роздуває та заносить у Брище. Друга проблема: це – фільтрат. Він потрапляє у ґрунтові води, використовувати ці води без очищення та без додаткових затрат люди не можуть, тому що вона забруднена.
"Для Брища полігон – катастрофа", - каже місцевий житель Всеволод. З його слів, сморід, пил, нечиста вода дошкуляють жителям кількох навколишніх сіл.
"Час ще є", - директор департаменту ЖКГ
Директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк вважає, що час для розв'язання проблеми у Брищі ще є до кінця 2021 року. Саме до того часу діє паспорт твердих побутових відходів у Брищі.
"Ми ще маємо можливість як мінімум до кінця 2021 року досипати, вирівнювати, трамбувати. Тобто максимальної відмітки ми ще не досягли. Ми над цим працюємо", - каже директор ЖКГ обласного центру. Луцька міська рада робитиме рекультивацію старого сміттєвого полігону у селі Брище. Процес триватиме 3-4 роки. На сьогодні оголошений тендер.
Процедура рекультивації передбачає вирівнювання старого тіла полігону. Тобто насипання певної гірки зі старим спресованим сміттям, пересипка і насадження зелених насаджень, також облаштування системи очищення фільтрату, який може утворюватися.
Через суд екологічна інспекція може призупинити вивіз сміття з Луцької громади на полігон у селі Брище. Екологи кажуть: окрім Брищенського звалища, ще 11 сміттєвих полігонів на Волині – переповнені.
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