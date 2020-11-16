У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок





Про це інформують на facebook-сторінці



Закупили в лікарню також два нових кисневих концентратора ємністю 20 літрів, які забезпечують киснем по кисневих трубопроводах реанімаційне відділення, перепрофільовані під COVID-19 педіатричне та терапевтичне відділення. Ці концентратори за необхідності лікар може за потреби включити сам.





За державні кошти, виділені спеціально для закупівлі оснащення для подачі кисню хворим на коронавірусну хворобу, в лікарні встановили 5-тонну кисневу бочку з рідким киснем, з якого виробляється газоподібний. Це дозволить безперебійно забезпечувати киснем усі 80 точок.





Раніше в лікарні користувалися кисневими балонами, що було дуже незручно, адже при напливі пацієнтів, котрі потребували кисневої терапії, за добу використовували два кисневих балони по 40 літрів на одного хворого.





"Киснева терапія є важливою частиною лікування хворих на Covid-19 у складних випадках. Потребують підключення до кисневих точок й інші хворі. Тому ми у своїй роботі зосередилися на тому, щоб наші пацієнти отримали кваліфіковану медичну допомогу", - зазначив генеральний директор КНП "Любомльське ТМО" Любомльської міської ради Володимир Дибель.



Загалом на закупівлю, встановлення кисневої бочки, концентраторів та підключення до кисневих точок витратили 2,65 мільонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі ліжка для лікування хворих на COVID-19 у перепрофільованих відділеннях Любомльської лікарні, включно з новим реконструйованим приймальним відділенням, облаштували кисневими точками. Всього їх – 80.Про це інформують на facebook-сторінці Любомльського ТМО Закупили в лікарню також два нових кисневих концентратора ємністю 20 літрів, які забезпечують киснем по кисневих трубопроводах реанімаційне відділення, перепрофільовані під COVID-19 педіатричне та терапевтичне відділення. Ці концентратори за необхідності лікар може за потреби включити сам.За державні кошти, виділені спеціально для закупівлі оснащення для подачі кисню хворим на коронавірусну хворобу, в лікарні встановили 5-тонну кисневу бочку з рідким киснем, з якого виробляється газоподібний. Це дозволить безперебійно забезпечувати киснем усі 80 точок.Раніше в лікарні користувалися кисневими балонами, що було дуже незручно, адже при напливі пацієнтів, котрі потребували кисневої терапії, за добу використовували два кисневих балони по 40 літрів на одного хворого."Киснева терапія є важливою частиною лікування хворих на Covid-19 у складних випадках. Потребують підключення до кисневих точок й інші хворі. Тому ми у своїй роботі зосередилися на тому, щоб наші пацієнти отримали кваліфіковану медичну допомогу", - зазначив генеральний директор КНП "Любомльське ТМО" Любомльської міської радиЗагалом на закупівлю, встановлення кисневої бочки, концентраторів та підключення до кисневих точок витратили 2,65 мільонів гривень.

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