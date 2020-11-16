вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок

У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок
Усі ліжка для лікування хворих на COVID-19 у перепрофільованих відділеннях Любомльської лікарні, включно з новим реконструйованим приймальним відділенням, облаштували кисневими точками. Всього їх – 80.

Про це інформують на facebook-сторінці Любомльського ТМО.

Закупили в лікарню також два нових кисневих концентратора ємністю 20 літрів, які забезпечують киснем по кисневих трубопроводах реанімаційне відділення, перепрофільовані під COVID-19 педіатричне та терапевтичне відділення. Ці концентратори за необхідності лікар може за потреби включити сам.

У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок
У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок
У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок

За державні кошти, виділені спеціально для закупівлі оснащення для подачі кисню хворим на коронавірусну хворобу, в лікарні встановили 5-тонну кисневу бочку з рідким киснем, з якого виробляється газоподібний. Це дозволить безперебійно забезпечувати киснем усі 80 точок.

У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок

Раніше в лікарні користувалися кисневими балонами, що було дуже незручно, адже при напливі пацієнтів, котрі потребували кисневої терапії, за добу використовували два кисневих балони по 40 літрів на одного хворого.

У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок

"Киснева терапія є важливою частиною лікування хворих на Covid-19 у складних випадках. Потребують підключення до кисневих точок й інші хворі. Тому ми у своїй роботі зосередилися на тому, щоб наші пацієнти отримали кваліфіковану медичну допомогу", - зазначив генеральний директор КНП "Любомльське ТМО" Любомльської міської ради Володимир Дибель.

Загалом на закупівлю, встановлення кисневої бочки, концентраторів та підключення до кисневих точок витратили 2,65 мільонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любомльське ТМО, кисневі точки, кисень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок
Сьогодні, 01:18
Пропалив шкіру до кісток: на Рівненщині п'яний чоловік запхав голову та руки у розпалену грубку
Сьогодні, 00:18
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському місті перевізники просять підняти ціну за проїзд
28 січень, 23:28
Закривала рот рукою: у Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика
28 січень, 22:55
Схожі новини
Волинська лікарка розвінчала міфи про вплив гаджетів на зір Волинська лікарка розвінчала міфи про вплив гаджетів на зір
11 січень, 05:21
У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення У волинській лікарні уже завершили реконструкцію приймального відділення
02 січень, 18:15
Для луцьких лікарень на кисень виділили 5,7 мільйона гривень Для луцьких лікарень на кисень виділили 5,7 мільйона гривень
16 листопад, 2020, 18:40
Волинь отримає майже 52 мільйони гривень на забезпечення «ковідних» лікарень киснем Волинь отримає майже 52 мільйони гривень на забезпечення «ковідних» лікарень киснем
13 листопад, 2020, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок
Сьогодні, 01:18
 0
Пропалив шкіру до кісток: на Рівненщині п'яний чоловік запхав голову та руки у розпалену грубку
Сьогодні, 00:18
 0
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинському місті перевізники просять підняти ціну за проїзд
28 січень, 23:28
 0
Закривала рот рукою: у Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика
28 січень, 22:55
 0
Медіа
відео
1/8