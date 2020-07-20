У Ковелі з гаража викрали велосипеди і бензопили





Так, вранці 29 січня патрульним надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Коперника, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Заявник розповів, що вночі невідомі особи потрапили до його гаражного приміщення та викрали два велосипеди та дві бензопили.

Інспектори виявили сліди велосипеда, які виходили з подвір’я будинку. Оглянувши територію, поліцейські знайшли у лісосмузі велосипед, який підходив під орієнтування.



Надалі патрульні передали справу слідчим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські патрульні віднайшли велосипед, який викрали з господарства чоловіка.Так, вранці 29 січня патрульним надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Коперника, - інформує патрульна поліція Волинської області.Заявник розповів, що вночі невідомі особи потрапили до його гаражного приміщення та викрали два велосипеди та дві бензопили.Інспектори виявили сліди велосипеда, які виходили з подвір’я будинку. Оглянувши територію, поліцейські знайшли у лісосмузі велосипед, який підходив під орієнтування.Надалі патрульні передали справу слідчим.

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