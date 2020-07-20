У Ковелі з гаража викрали велосипеди і бензопили
Сьогодні, 17:23
Ковельські патрульні віднайшли велосипед, який викрали з господарства чоловіка.
Так, вранці 29 січня патрульним надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Коперника, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Заявник розповів, що вночі невідомі особи потрапили до його гаражного приміщення та викрали два велосипеди та дві бензопили.
Інспектори виявили сліди велосипеда, які виходили з подвір’я будинку. Оглянувши територію, поліцейські знайшли у лісосмузі велосипед, який підходив під орієнтування.
Надалі патрульні передали справу слідчим.
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Так, вранці 29 січня патрульним надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Коперника, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Заявник розповів, що вночі невідомі особи потрапили до його гаражного приміщення та викрали два велосипеди та дві бензопили.
Інспектори виявили сліди велосипеда, які виходили з подвір’я будинку. Оглянувши територію, поліцейські знайшли у лісосмузі велосипед, який підходив під орієнтування.
Надалі патрульні передали справу слідчим.
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