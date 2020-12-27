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У волинській дитячій лікарні відремонтують кабінети рентгендіагностики та комп'ютерного обстеження

У волинській дитячій лікарні відремонтують кабінети рентгендіагностики та комп'ютерного обстеження
У Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради, що на проспекті Відродження, 30 в Луцьку, запланували провести капітальний ремонт кабінетів рентгенологічної діагностики та комп’ютерного обстеження.

Про це інформують Волинські новини.

Медичний заклад уже оголосив відкриті торги для пошуку підрядника. Тендерні пропозиції прийматимуть до 11 лютого, аукціон розпочнеться 12 лютого.

Очікувана вартість робіт становить 3 606 611 гривень.

Капітальний ремонт включатиме розширення дверних прорізів, заміну вікон і дверей, зокрема рентгензахисних, влаштування металевих перемичок, поліпшене штукатурення стін, ґрунтування поверхонь, улаштування покриттів із лінолеуму, паркету та керамічних плиток, внутрішнє опорядження, у тому числі улаштування підвісних стель, фарбування підвіконь, улаштування залізобетонних фундаментів під устаткування, реконструкцію вентиляції, прокладання труб водопостачання, заміну та монтаж електрообладнання, заземлення, пусконалагоджувальні роботи, облаштування ґанку та пандусу, викладення мощення з бруківки тощо.

Роботи мають завершитися до 31 грудня 2021 року.

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Теги: дитяча лікарня, тендер, ремонт
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