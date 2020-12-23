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Волинські волонтери приготували смаколики бійцям на Схід

Волинські волонтери приготували смаколики бійцям на Схід
15 кілограмів сала, 20 відер олів'є, 30 відер вареників зібралися приготувати волинські волонтери, щоб передати на Схід.

Про це Суспільному розповіла співорганізаторка акції Софія Калюжна.

Акція з приготування страв для захисників відбувалася на двох локаціях: у кав'ярні в Старому місті та в мікрорайоні Вишків.

Там зібралось майже 40 людей. Усі працювали в масках та рукавичках, з дотриманням карантинних вимог.

Волинські волонтери приготували смаколики бійцям на Схід

Артем Паламарчук прийшов з усією родиною: мамою та татом, а ще з двома братами та двома сестрами. Багатодітна родина з Прилуцького щороку долучається до такого заходу. Мама Ніна розповідає, що цього разу: "Яблучок сушених принесли, красунчиків напекли, моркви наварили на олів‘є".

Волинські волонтери приготували смаколики бійцям на Схід

Пункти збору продуктів працювали впродовж тижня на різних локаціях Луцька.

Готують страви волонтери першочергово для роти "Світязь" та добровольчих батальйонів. Відправлятимуть наготовлене в зону ООС завтра, 31 січня.

Волинські волонтери приготували смаколики бійцям на Схід

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Теги: вареники, допомога, передача, бійці, схід, волонтери
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