Волинські волонтери приготували смаколики бійцям на Схід





Про це Софія Калюжна.



Акція з приготування страв для захисників відбувалася на двох локаціях: у кав'ярні в Старому місті та в мікрорайоні Вишків.



Там зібралось майже 40 людей. Усі працювали в масках та рукавичках, з дотриманням карантинних вимог.





Артем Паламарчук прийшов з усією родиною: мамою та татом, а ще з двома братами та двома сестрами. Багатодітна родина з Прилуцького щороку долучається до такого заходу. Мама Ніна розповідає, що цього разу: "Яблучок сушених принесли, красунчиків напекли, моркви наварили на олів‘є".





Пункти збору продуктів працювали впродовж тижня на різних локаціях Луцька.



Готують страви волонтери першочергово для роти "Світязь" та добровольчих батальйонів. Відправлятимуть наготовлене в зону ООС завтра, 31 січня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 кілограмів сала, 20 відер олів'є, 30 відер вареників зібралися приготувати волинські волонтери, щоб передати на Схід.Про це Суспільному розповіла співорганізаторка акціїАкція з приготування страв для захисників відбувалася на двох локаціях: у кав'ярні в Старому місті та в мікрорайоні Вишків.Там зібралось майже 40 людей. Усі працювали в масках та рукавичках, з дотриманням карантинних вимог.прийшов з усією родиною: мамою та татом, а ще з двома братами та двома сестрами. Багатодітна родина з Прилуцького щороку долучається до такого заходу. Мамарозповідає, що цього разу: "Яблучок сушених принесли, красунчиків напекли, моркви наварили на олів‘є".Пункти збору продуктів працювали впродовж тижня на різних локаціях Луцька.Готують страви волонтери першочергово для роти "Світязь" та добровольчих батальйонів. Відправлятимуть наготовлене в зону ООС завтра, 31 січня.

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