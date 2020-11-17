Помер директор Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Луцькради

Учора, 31 січня, на 59-му році життя перестало битися серце директора Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Луцької міської радиПро це у фейсбуці повідомив«Не стало життєрадісної, турботливої людини, який умів жити достойно, турбувався про інших більше ніж про себе. Павло Павлович назавжди залишиться в серцях колег, друзів, близьких, усіх, кого звела з ним доля», - написав Роман Ващук.У коментарях до допису чимала кількість людей поділилася добрими спогадами та щирими словами про покійного.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.