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Помер директор Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Луцькради

Помер директор Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Луцькради
Учора, 31 січня, на 59-му році життя перестало битися серце директора Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Луцької міської ради Павла Шейка.

Про це у фейсбуці повідомив Роман Ващук.

«Не стало життєрадісної, турботливої людини, який умів жити достойно, турбувався про інших більше ніж про себе. Павло Павлович назавжди залишиться в серцях колег, друзів, близьких, усіх, кого звела з ним доля», - написав Роман Ващук.

У коментарях до допису чимала кількість людей поділилася добрими спогадами та щирими словами про покійного.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.

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Теги: Павло Шейко, смерть, співчуття
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