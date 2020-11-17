Помер директор Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Луцькради
Сьогодні, 10:25
Учора, 31 січня, на 59-му році життя перестало битися серце директора Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Луцької міської ради Павла Шейка.
Про це у фейсбуці повідомив Роман Ващук.
«Не стало життєрадісної, турботливої людини, який умів жити достойно, турбувався про інших більше ніж про себе. Павло Павлович назавжди залишиться в серцях колег, друзів, близьких, усіх, кого звела з ним доля», - написав Роман Ващук.
У коментарях до допису чимала кількість людей поділилася добрими спогадами та щирими словами про покійного.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.
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Про це у фейсбуці повідомив Роман Ващук.
«Не стало життєрадісної, турботливої людини, який умів жити достойно, турбувався про інших більше ніж про себе. Павло Павлович назавжди залишиться в серцях колег, друзів, близьких, усіх, кого звела з ним доля», - написав Роман Ващук.
У коментарях до допису чимала кількість людей поділилася добрими спогадами та щирими словами про покійного.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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