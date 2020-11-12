вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тільки е-квиток: від сьогодні, 2 лютого, «зайців» у маршрутках Луцька ловитимуть муніципали

Тільки е-квиток: від сьогодні, 2 лютого, «зайців» у маршрутках Луцька ловитимуть муніципали
Від сьогодні, 2 лютого, інспектори департаменту муніципальної варти спільно з представниками управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради знову будуть здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті міста.

Про це повідомляють на сторінці муніципалів у фейсбуці.

Інспектори будуть надавати допомогу контролерам у здійсненні перевірки щодо використання пасажирами виключно електронних квитків при оплаті проїзду в громадському транспорті.

Наголошують, що вказані заходи необхідні для зменшення кількості випадків оплати готівкою пасажирами за проїзд у громадському транспорті та більш чіткої прозорості діяльності перевізників.

Нагадаємо, учора, 1 лютого, під час сесії Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що у Луцьку візьмуться за пасажирів, які досі платять готівкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, е-квиток, оплата, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Давно так треба!!!
Відповісти
Сиротинчики, готуйте пики, будете биті! проконтролювати ПЕРЕВІЗНИКІВ, щоб транспорт ЇЗДИВ ввечері, а не зникав, не можете, терміналів на зупинках - немає - то відчепіться від людей!
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі патрульні відмовились від 10 тисяч хабара
Сьогодні, 10:41
Тільки е-квиток: від сьогодні, 2 лютого, «зайців» у маршрутках Луцька ловитимуть муніципали
Сьогодні, 10:39
Лучани знову скаржаться на сморід
Сьогодні, 10:12
Випив протиепілептичний засіб і сів за кермо: на Волині водій порушив ПДР через дію ліків
Сьогодні, 10:10
На Волині горіла сауна і житловий будинок
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
У транспорті Луцька тимчасово не можна буде розраховуватися банківською картою У транспорті Луцька тимчасово не можна буде розраховуватися банківською картою
12 листопад, 2020, 17:38
У Луцьку пільговикам продовжили терміни дії електронних квитків У Луцьку пільговикам продовжили терміни дії електронних квитків
26 жовтень, 2020, 17:56
В Україні хочуть запровадити єдиний е-квиток на різні види транспорту В Україні хочуть запровадити єдиний е-квиток на різні види транспорту
29 липень, 2020, 19:37
Е-квиток у Луцьку: за допомогою мобільного додатка можна відслідкувати тролейбуси Е-квиток у Луцьку: за допомогою мобільного додатка можна відслідкувати тролейбуси
14 січень, 2020, 09:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі патрульні відмовились від 10 тисяч хабара
Сьогодні, 10:41
 0
Тільки е-квиток: від сьогодні, 2 лютого, «зайців» у маршрутках Луцька ловитимуть муніципали
Сьогодні, 10:39
 0
Лучани знову скаржаться на сморід
Сьогодні, 10:12
 0
Випив протиепілептичний засіб і сів за кермо: на Волині водій порушив ПДР через дію ліків
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині горіла сауна і житловий будинок
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8