Тільки е-квиток: від сьогодні, 2 лютого, «зайців» у маршрутках Луцька ловитимуть муніципали
Сьогодні, 10:39
Від сьогодні, 2 лютого, інспектори департаменту муніципальної варти спільно з представниками управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради знову будуть здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті міста.
Про це повідомляють на сторінці муніципалів у фейсбуці.
Інспектори будуть надавати допомогу контролерам у здійсненні перевірки щодо використання пасажирами виключно електронних квитків при оплаті проїзду в громадському транспорті.
Наголошують, що вказані заходи необхідні для зменшення кількості випадків оплати готівкою пасажирами за проїзд у громадському транспорті та більш чіткої прозорості діяльності перевізників.
Нагадаємо, учора, 1 лютого, під час сесії Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що у Луцьку візьмуться за пасажирів, які досі платять готівкою.
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Про це повідомляють на сторінці муніципалів у фейсбуці.
Інспектори будуть надавати допомогу контролерам у здійсненні перевірки щодо використання пасажирами виключно електронних квитків при оплаті проїзду в громадському транспорті.
Наголошують, що вказані заходи необхідні для зменшення кількості випадків оплати готівкою пасажирами за проїзд у громадському транспорті та більш чіткої прозорості діяльності перевізників.
Нагадаємо, учора, 1 лютого, під час сесії Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що у Луцьку візьмуться за пасажирів, які досі платять готівкою.
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Коментарі 2
Давно так треба!!!
Сиротинчики, готуйте пики, будете биті! проконтролювати ПЕРЕВІЗНИКІВ, щоб транспорт ЇЗДИВ ввечері, а не зникав, не можете, терміналів на зупинках - немає - то відчепіться від людей!
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