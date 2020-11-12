Тільки е-квиток: від сьогодні, 2 лютого, «зайців» у маршрутках Луцька ловитимуть муніципали





Про це повідомляють на сторінці муніципалів у фейсбуці.



Інспектори будуть надавати допомогу контролерам у здійсненні перевірки щодо використання пасажирами виключно електронних квитків при оплаті проїзду в громадському транспорті.



Наголошують, що вказані заходи необхідні для зменшення кількості випадків оплати готівкою пасажирами за проїзд у громадському транспорті та більш чіткої прозорості діяльності перевізників.



Нагадаємо, учора, 1 лютого, під час сесії Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 2 лютого, інспектори департаменту муніципальної варти спільно з представниками управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради знову будуть здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті міста.Про це повідомляють на сторінці муніципалів у фейсбуці.Інспектори будуть надавати допомогу контролерам у здійсненні перевірки щодо використання пасажирами виключно електронних квитків при оплаті проїзду в громадському транспорті.Наголошують, що вказані заходи необхідні для зменшення кількості випадків оплати готівкою пасажирами за проїзд у громадському транспорті та більш чіткої прозорості діяльності перевізників.Нагадаємо, учора, 1 лютого, під час сесії Луцький міський головазауважив, що у Луцьку візьмуться за пасажирів, які досі платять готівкою

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію