У Луцькому районі вантажівка злетіла у кювет

Учора, 2 лютого, підрозділи служби 101 Управління ДСНС України у Волинській області здійснили3 виїзди на аварійно-рятувальні роботи у Ратнівському, Ківерцівському та Луцькому районах.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що із кюветів та узбіч автодоріг відбуксирували та встановили на стійке дорожнє покриття 3 автомобілі та надали допомогу 3 людям. До аварійно-рятувальних робіт залучали 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу (6-а, 14-а ДПРЧ та 20-ий ДПРП).Зокрема, близько опівночі 2 лютого біля села Чорний Ліс Луцького району вантажний автомобіль з’їхав у кювет. Працівники 20-го Державного пожежно-рятувального поста за допомогою буксирувального троса витягнули великогабаритний автомобіль на стійку ділянку автошляху.