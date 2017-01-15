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Волинянку ошукали при купівлі ліків в інтернеті

Волинянку ошукали при купівлі ліків в інтернеті
Волинянка потрапила "на гачок" інтернет-шахраїв.

Так, 2 лютого до поліції звернулась 38-річна жителька Згоран, та повідомила, що напередодні її ошукали під час інтернет-покупки ліків вартістю 1100 гривень. Після переказу грошових коштів, зв'язок із продавцем зник, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.


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Теги: ліки, продаж, купівля
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