Волинянку ошукали при купівлі ліків в інтернеті





Так, 2 лютого до поліції звернулась 38-річна жителька Згоран, та повідомила, що напередодні її ошукали під час інтернет-покупки ліків вартістю 1100 гривень. Після переказу грошових коштів, зв'язок із продавцем зник, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка потрапила "на гачок" інтернет-шахраїв.Так, 2 лютого до поліції звернулась 38-річна жителька Згоран, та повідомила, що напередодні її ошукали під час інтернет-покупки ліків вартістю 1100 гривень. Після переказу грошових коштів, зв'язок із продавцем зник, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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