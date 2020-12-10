Погуляйко представив нову заступницю

Юрій Погуляйко офіційно представив керівникам профільних структурних підрозділів ОДА свою нову заступницю – Людмилу Анатоліївну Тимощук.



Відповідне розпорядження голова облдержадміністрації підписав 4 лютого 2021 року, інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.



Нагадаємо,



До виконання службових обов'язків заступниця голови облдержадміністрації приступає 5 лютого 2021 року. До цього Людмила Тимощук працювала на посаді заступниці начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації та протягом тривалого часу тимчасово виконувала обов’язки керівника цього структурного підрозділу.



Як заступниця керівника виконавчої гілки влади в області, Людмила Тимощук куруватиме питаннями реалізації на Волині державної політики у сфері охорони здоров’я, освіти та науки, соціального захисту населення.



Юрій Погуляйко привітав Людмилу Тимощук з новою посадою, побажав успіхів та натхнення у роботі. Своєю чергою, заступниця голови облдержадміністрації подякувала керівнику області за наданий кредит довіри.



«Щиро дякую за гідну оцінку моєї роботи та можливість попрацювати на благо нашої рідної Волині, – зазначила Людмила Тимощук. – Усвідомлюю усю відповідальність, покладену на мене, та сподіваюся на спільну ефективну роботу».



Біографічна довідка:



Число, місяць і рік народження: 28 березня 1965 року



Місце народження: Волинська область, Ківерцівський район, с.Хорлупи



Освіта: 1983 рік, Ківерцівське медичне училище, медсестринство, медична сестра;

повна вища, 1992 рік, Чернівецький державний медичний інститут, лікувальна справа, лікар;

2019 рік, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, менеджмент, управління фінансово-економічною безпекою, магістр з публічного управління та адміністрування.



Трудова діяльність:



08.1983-09.1986 – медична сестра неврологічного відділення Луцької міської лікарні, м.Луцьк

09.1986-07.1992 – студентка Чернівецького державного медичного інституту, м.Чернівці

08.1992-07.1995 – інтерн Волинської філії Львівського медичного університету, м.Львів

08.1995-06.2000 – лікар акушер-гінеколог акушерсько-гінекологічного відділення Ківерцівської центральної районної лікарні, м.Ківерці

06.2000-06.2020 – завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Ківерцівського районного територіального об’єднання, м.Ківерці, Волинської області

06.2020-02.2021 – заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, м.Луцьк



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської облдержадміністраціїофіційно представив керівникам профільних структурних підрозділів ОДА свою нову заступницю –Відповідне розпорядження голова облдержадміністрації підписав 4 лютого 2021 року, інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Нагадаємо, напередодні Кабмін погодив на призначення заступниці голови Волинської обласної державної адміністрації Людмилу Тимощук.До виконання службових обов'язків заступниця голови облдержадміністрації приступає 5 лютого 2021 року. До цього Людмила Тимощук працювала на посаді заступниці начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації та протягом тривалого часу тимчасово виконувала обов’язки керівника цього структурного підрозділу.Як заступниця керівника виконавчої гілки влади в області, Людмила Тимощук куруватиме питаннями реалізації на Волині державної політики у сфері охорони здоров’я, освіти та науки, соціального захисту населення.Юрій Погуляйко привітав Людмилу Тимощук з новою посадою, побажав успіхів та натхнення у роботі. Своєю чергою, заступниця голови облдержадміністрації подякувала керівнику області за наданий кредит довіри.«Щиро дякую за гідну оцінку моєї роботи та можливість попрацювати на благо нашої рідної Волині, – зазначила Людмила Тимощук. – Усвідомлюю усю відповідальність, покладену на мене, та сподіваюся на спільну ефективну роботу».Число, місяць і рік народження: 28 березня 1965 рокуМісце народження: Волинська область, Ківерцівський район, с.ХорлупиОсвіта: 1983 рік, Ківерцівське медичне училище, медсестринство, медична сестра;повна вища, 1992 рік, Чернівецький державний медичний інститут, лікувальна справа, лікар;2019 рік, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, менеджмент, управління фінансово-економічною безпекою, магістр з публічного управління та адміністрування.08.1983-09.1986 – медична сестра неврологічного відділення Луцької міської лікарні, м.Луцьк09.1986-07.1992 – студентка Чернівецького державного медичного інституту, м.Чернівці08.1992-07.1995 – інтерн Волинської філії Львівського медичного університету, м.Львів08.1995-06.2000 – лікар акушер-гінеколог акушерсько-гінекологічного відділення Ківерцівської центральної районної лікарні, м.Ківерці06.2000-06.2020 – завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Ківерцівського районного територіального об’єднання, м.Ківерці, Волинської області06.2020-02.2021 – заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, м.Луцьк

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