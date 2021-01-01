вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 лютого на Волині: гортаючи календар

5 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають голова просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук (на фото), підприємець Юрій Довгун, футболіст Сергій Подригуля.

Іменини сьогодні у Геннадія, Климента, Феоктиста.

Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, радості від життя й невичерпної наснаги.

Окрім цього, 5-го лютого 1998 року була зареєстрована газета Володимир-Волинської єпархії УПЦ «Волинь православна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Баскетбольна збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2021
04 лютий, 23:34
Луцький медзаклад отримав статус «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта»
04 лютий, 23:07
Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику
04 лютий, 22:23
Волинянка розповіла, як в Японії борються з коронавірусом. ВІДЕО
04 лютий, 21:54
Схожі новини
3 лютого на Волині: гортаючи календар 3 лютого на Волині: гортаючи календар
03 лютий, 00:00
30 січня на Волині: гортаючи календар 30 січня на Волині: гортаючи календар
30 січень, 00:00
28 січня на Волині: гортаючи календар 28 січня на Волині: гортаючи календар
28 січень, 00:00
26 січня на Волині: гортаючи календар 26 січня на Волині: гортаючи календар
26 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Баскетбольна збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2021
04 лютий, 23:34
 0
Луцький медзаклад отримав статус «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта»
04 лютий, 23:07
 0
Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику
04 лютий, 22:23
 0
Волинянка розповіла, як в Японії борються з коронавірусом. ВІДЕО
04 лютий, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8