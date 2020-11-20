Волинські льотчики — переможці чемпіонату повітряного командування «Захід» із футзалу. ФОТО





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Участь у першості взяли збірні команди всіх полків і з’єднань повітряного командування. Вісім команд спершу провели зустрічі одна з одною у груповому турнірі. У другий день змагань відбулися стикові фінальні поєдинки, які й визначили переможця.



"У фіналі перемогу й титул чемпіона здобула команда Севастопольської бригади тактичної авіації, — розповів офіцер підготовки протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» майор Мар’ян Остафінський. — Друге місце — за збірною Львівського зенітного ракетного полку. У матчі за третє місце перемогла збірна команда Івано-Франківської бригади тактичної авіації. До речі, Севастопольська бригада здобуває титул чемпіона вже другий рік поспіль".



За підсумками турніру, найкращим бомбардиром став гравець команди управління повітряного командування «Захід» Андрій Дзиба, найкращим воротарем — голкіпер Івано-Франківської бригади тактичної авіації Іван Горняк, а найкращим польовим гравцем — Богдан Компанієць з команди Севастопольської бригади тактичної авіації.



Найкращі гравці турніру увійдуть у збірну команду повітряного командування «Захід», яка візьме участь у чемпіонаті Повітряних Сил ЗС України з футзалу. Цей турнір відбудеться в Харківському національному університеті Повітряних Сил наприкінці лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна стала переможцем чемпіонату повітряного командування «Захід» із футзалу.Про це повідомляє АрміяInform.

Участь у першості взяли збірні команди всіх полків і з’єднань повітряного командування. Вісім команд спершу провели зустрічі одна з одною у груповому турнірі. У другий день змагань відбулися стикові фінальні поєдинки, які й визначили переможця."У фіналі перемогу й титул чемпіона здобула команда Севастопольської бригади тактичної авіації, — розповів офіцер підготовки протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» майор Мар’ян Остафінський. — Друге місце — за збірною Львівського зенітного ракетного полку. У матчі за третє місце перемогла збірна команда Івано-Франківської бригади тактичної авіації. До речі, Севастопольська бригада здобуває титул чемпіона вже другий рік поспіль".За підсумками турніру, найкращим бомбардиром став гравець команди управління повітряного командування «Захід», найкращим воротарем — голкіпер Івано-Франківської бригади тактичної авіації, а найкращим польовим гравцем —з команди Севастопольської бригади тактичної авіації.Найкращі гравці турніру увійдуть у збірну команду повітряного командування «Захід», яка візьме участь у чемпіонаті Повітряних Сил ЗС України з футзалу. Цей турнір відбудеться в Харківському національному університеті Повітряних Сил наприкінці лютого.

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