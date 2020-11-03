Волинянина, якого розшукували за грабіж, затримали на Закарпатті





Про це



Наразі закарпатські поліцейські передали чоловіка колегам з Волині.



Поліцейські отримали орієнтування від колег з Волинської області на раніше судимого зловмисника, який в грудні минулого року вчинив грабіж.



Злочин трапився на вокзалі у місті Володимир-Волинський. Там грабіжник вдарив перехожого, забрав у нього телефон та зник з місця злочину. Оперативники встановили особу зловмисника та оскільки останній переховувався від поліції, його оголосили у розшук та розіслали орієнтування по всій Україні.



Нещодавно свалявські оперативники помітили у одному з населених пунктів немісцевого жителя, поведінка якого викликала підозри. Адже з моменту прибуття до області чоловік не виходив з будинку, не заводив нових знайомств та уникав будь-якого спілкування.



З’ясували, що він розшукується волинськими правоохоронцями за підозрою у вищезгаданому злочині.



Наразі місцеві поліцейські передали зловмисника колегам з Волині, аби вони провели об’єктивне і якісне розслідування.



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