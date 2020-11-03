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Волинянина, якого розшукували за грабіж, затримали на Закарпатті

Волинянина, якого розшукували за грабіж, затримали на Закарпатті
Працівники поліції Свалявського району, що на Закарпатті, затримали зловмисника, який причетний до грабежу на території Володимира-Волинського у грудні минулого року.

Про це інформує ГУ НП у Закарпатській області.

Наразі закарпатські поліцейські передали чоловіка колегам з Волині.

Поліцейські отримали орієнтування від колег з Волинської області на раніше судимого зловмисника, який в грудні минулого року вчинив грабіж.

Злочин трапився на вокзалі у місті Володимир-Волинський. Там грабіжник вдарив перехожого, забрав у нього телефон та зник з місця злочину. Оперативники встановили особу зловмисника та оскільки останній переховувався від поліції, його оголосили у розшук та розіслали орієнтування по всій Україні.

Нещодавно свалявські оперативники помітили у одному з населених пунктів немісцевого жителя, поведінка якого викликала підозри. Адже з моменту прибуття до області чоловік не виходив з будинку, не заводив нових знайомств та уникав будь-якого спілкування.

З’ясували, що він розшукується волинськими правоохоронцями за підозрою у вищезгаданому злочині.

Наразі місцеві поліцейські передали зловмисника колегам з Волині, аби вони провели об’єктивне і якісне розслідування.

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Теги: Поліція, Волинь, Володимир-Волинський, Закарпаття, грабіж
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