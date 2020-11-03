Волинянина, якого розшукували за грабіж, затримали на Закарпатті
Сьогодні, 11:25
Працівники поліції Свалявського району, що на Закарпатті, затримали зловмисника, який причетний до грабежу на території Володимира-Волинського у грудні минулого року.
Про це інформує ГУ НП у Закарпатській області.
Наразі закарпатські поліцейські передали чоловіка колегам з Волині.
Поліцейські отримали орієнтування від колег з Волинської області на раніше судимого зловмисника, який в грудні минулого року вчинив грабіж.
Злочин трапився на вокзалі у місті Володимир-Волинський. Там грабіжник вдарив перехожого, забрав у нього телефон та зник з місця злочину. Оперативники встановили особу зловмисника та оскільки останній переховувався від поліції, його оголосили у розшук та розіслали орієнтування по всій Україні.
Нещодавно свалявські оперативники помітили у одному з населених пунктів немісцевого жителя, поведінка якого викликала підозри. Адже з моменту прибуття до області чоловік не виходив з будинку, не заводив нових знайомств та уникав будь-якого спілкування.
З’ясували, що він розшукується волинськими правоохоронцями за підозрою у вищезгаданому злочині.
Наразі місцеві поліцейські передали зловмисника колегам з Волині, аби вони провели об’єктивне і якісне розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ГУ НП у Закарпатській області.
Наразі закарпатські поліцейські передали чоловіка колегам з Волині.
Поліцейські отримали орієнтування від колег з Волинської області на раніше судимого зловмисника, який в грудні минулого року вчинив грабіж.
Злочин трапився на вокзалі у місті Володимир-Волинський. Там грабіжник вдарив перехожого, забрав у нього телефон та зник з місця злочину. Оперативники встановили особу зловмисника та оскільки останній переховувався від поліції, його оголосили у розшук та розіслали орієнтування по всій Україні.
Нещодавно свалявські оперативники помітили у одному з населених пунктів немісцевого жителя, поведінка якого викликала підозри. Адже з моменту прибуття до області чоловік не виходив з будинку, не заводив нових знайомств та уникав будь-якого спілкування.
З’ясували, що він розшукується волинськими правоохоронцями за підозрою у вищезгаданому злочині.
Наразі місцеві поліцейські передали зловмисника колегам з Волині, аби вони провели об’єктивне і якісне розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині
Сьогодні, 11:41
Волинянина, якого розшукували за грабіж, затримали на Закарпатті
Сьогодні, 11:25
На Волині чоловіка покусала скажена лисиця
Сьогодні, 11:06
Український хакер зламував дані банків в 11 країнах
Сьогодні, 11:03