вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З наступного тижня на Волині очікують сильні снігопади та заметілі

З наступного тижня на Волині очікують сильні снігопади та заметілі
У зв'язку з переміщенням активного циклону з Балкан 7-9 лютого на Волині очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Так, прогнозують 8 та вночі 9 лютого значний сніг, хуртовини з погіршенням видимості до 500-1000 м, посилення східного вітру до 15-20 м/с. Також збільшення висоти снігового покриву до 25-35 см, зниження температури повітря вночі до 11-16º морозу, вдень до 4-9º морозу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: На вихідні в Україні вдарять морози

Попереджають про ожеледицю на дорогах та снігові замети.

Такі погодні умови можуть ускладнювати рух транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, порушувати роботу галузей енергетики, зв'язку, комунального господарства. (Рівень небезпечності І-жовтий)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, погіршення погодних умов, попередження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік
Сьогодні, 14:39
У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
З наступного тижня на Волині очікують сильні снігопади та заметілі
Сьогодні, 13:55
У Луцьку через низку скарг батьків перевірили центральний басейн
Сьогодні, 13:35
Під Києвом жінка підпалила номер у готелі
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Небезпечна дорога: волинянин попереджають про можливу ожеледицю Небезпечна дорога: волинянин попереджають про можливу ожеледицю
11 грудень, 2019, 20:27
Волинян попереджають про туман та ожеледицю Волинян попереджають про туман та ожеледицю
01 лютий, 19:37
На Волині з наступного тижня очікують сильні снігопади На Волині з наступного тижня очікують сильні снігопади
22 січень, 12:58
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах Волині Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах Волині
12 січень, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахти ДП «Волиньвугілля» – досі без світла
Сьогодні, 15:13
 0
Пасажирку рейсового автобуса, який перекинувся у Любешівському районі, прооперували
Сьогодні, 15:07
 0
На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
Сьогодні, 14:53
 0
Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік
Сьогодні, 14:39
 0
У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
 0
Медіа
відео
1/8