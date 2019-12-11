З наступного тижня на Волині очікують сильні снігопади та заметілі
Сьогодні, 13:55
У зв'язку з переміщенням активного циклону з Балкан 7-9 лютого на Волині очікується ускладнення погодних умов.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, прогнозують 8 та вночі 9 лютого значний сніг, хуртовини з погіршенням видимості до 500-1000 м, посилення східного вітру до 15-20 м/с. Також збільшення висоти снігового покриву до 25-35 см, зниження температури повітря вночі до 11-16º морозу, вдень до 4-9º морозу.
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Попереджають про ожеледицю на дорогах та снігові замети.
Такі погодні умови можуть ускладнювати рух транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, порушувати роботу галузей енергетики, зв'язку, комунального господарства. (Рівень небезпечності І-жовтий)
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, прогнозують 8 та вночі 9 лютого значний сніг, хуртовини з погіршенням видимості до 500-1000 м, посилення східного вітру до 15-20 м/с. Також збільшення висоти снігового покриву до 25-35 см, зниження температури повітря вночі до 11-16º морозу, вдень до 4-9º морозу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На вихідні в Україні вдарять морози
Попереджають про ожеледицю на дорогах та снігові замети.
Такі погодні умови можуть ускладнювати рух транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, порушувати роботу галузей енергетики, зв'язку, комунального господарства. (Рівень небезпечності І-жовтий)
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