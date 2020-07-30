Під Києвом жінка підпалила номер у готелі

У місті Бровари жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати, загальною площею 26 квадратних метрів.Правоохоронці встановили, що 32-річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу, підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після чого зникла у невідомому напрямку, - інформує відділ комунікації поліції Київської області.На місці події працювали Рятувальники, які швидко локалізували подежу. Щоб уникнути отруєння чадним газом, адміністрація готелю прийняла рішення евакуювати шістьох пожильців готелю. Потерпілих серед них немає.Поліція встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські встановлюють причини конфлікту.