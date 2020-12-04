У Луцьку через низку скарг батьків перевірили центральний басейн

через низку скарг батьків.



Про це



Зазначають, що за останні три роки басейн значно змінився: відремонтували дах, малу ванну, утеплили фасад, встановили теплові насоси, облаштували сучасне освітлення фасаду. Для підвищення ефективності навчально-тренувального процесу придбали спортивне обладнання, а саме: закуплені скакалки, штанги, 2 грифа та комплект дисків до них.



Депутати оглянули приміщення ззовні, тренажерну залу, басейн, обговорили нагальні питання та варіанти їх вирішення.



Директор закладу Олександр Сологуб і керівник департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимир Захожий розповіли про основні зміни та покращення, які вдалося реалізувати за останні роки.



На сьогодні у спортивній школі є 35 навчальних груп, де займається 377 вихованців. Навчально-тренувальна робота здійснюється на власній спортивній базі, зокрема: велика ванна басейну 25м, 2 стрибкові вишки 3 метри та 5 метрів висотою, мала ванна басейну, тренажерна зала, спортивний майданчик, що створює необхідні умови для повноцінного навчально-тренувального процесу.



Першочерговим питанням, що потребує вирішення, за словами директора школи, є облаштування вентиляції.



“Це дозволить нам вийти на інший рівень, дітям важко дихати”, - наголосив він. Також потребує ремонту реабілітаційний центр (сауна).



Депутати цікавилися якістю води та методами знезараження. Олександр Сологуб повідомив, що якість води перевіряють відповідні служби, жодних скарг від батьків не було. Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимир Захожий додав, що хлорування в басейні відіграє дуже важливу роль. Фірма визначаться відповідно до тендерних процедур. Він запропонував депутатам розглянути можливість придбання для басейну власної хлорувальної установки. Це дозволить не закуповувати хлор, таке обладнання коштує близько одного мільйона гривень.



Секретар міської ради Юрій Безпятко запропонував подати конкретні письмові пропозиції, аби детальніше розглянути питання на профільній депутатській комісії.



Заступник міського голови, депутат міської ради Ірина Чебелюк поцікавилися, чи займаються у спортивній школі діти з пільгових категорій. “Так. Це діти з сімей учасників АТО”, - відповів Олександр Сологуб. Обговорили й можливість залучення державних коштів для розвитку басейну.



Розповів директор спортивної школи і про досягнення закладу. Так, у 2020 році СДЮШОР піднялася на друге місце у рейтингу серед усіх шкіл України. Вихованці школи досягають високих спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з плавання. Щороку школа має своїх представників у складах збірних команд України (основний, кандидатський, резервний). Протягом 2020 року вихованці КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР» на чемпіонатах України вибороли 29 медалей: золотих – 10; срібних – 11; бронзових – 8.



За час роботи працівники басейну неодноразово відзначалася кубками, дипломами, грамотами та відзнаками.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 4 лютого, відбувся перший день депутата - 14 обранців громади перевірили діяльність спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву плаванняПро це повідомляє Лцька міська рада.Зазначають, що за останні три роки басейн значно змінився: відремонтували дах, малу ванну, утеплили фасад, встановили теплові насоси, облаштували сучасне освітлення фасаду. Для підвищення ефективності навчально-тренувального процесу придбали спортивне обладнання, а саме: закуплені скакалки, штанги, 2 грифа та комплект дисків до них.Депутати оглянули приміщення ззовні, тренажерну залу, басейн, обговорили нагальні питання та варіанти їх вирішення.Директор закладуі керівник департаменту сім’ї, молоді та спортурозповіли про основні зміни та покращення, які вдалося реалізувати за останні роки.На сьогодні у спортивній школі є 35 навчальних груп, де займається 377 вихованців. Навчально-тренувальна робота здійснюється на власній спортивній базі, зокрема: велика ванна басейну 25м, 2 стрибкові вишки 3 метри та 5 метрів висотою, мала ванна басейну, тренажерна зала, спортивний майданчик, що створює необхідні умови для повноцінного навчально-тренувального процесу.Першочерговим питанням, що потребує вирішення, за словами директора школи, є облаштування вентиляції.“Це дозволить нам вийти на інший рівень, дітям важко дихати”, - наголосив він. Також потребує ремонту реабілітаційний центр (сауна).Депутати цікавилися якістю води та методами знезараження. Олександр Сологуб повідомив, що якість води перевіряють відповідні служби, жодних скарг від батьків не було. Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимир Захожий додав, що хлорування в басейні відіграє дуже важливу роль. Фірма визначаться відповідно до тендерних процедур. Він запропонував депутатам розглянути можливість придбання для басейну власної хлорувальної установки. Це дозволить не закуповувати хлор, таке обладнання коштує близько одного мільйона гривень.Секретар міської ради Юрій Безпятко запропонував подати конкретні письмові пропозиції, аби детальніше розглянути питання на профільній депутатській комісії.Заступник міського голови, депутат міської ради Ірина Чебелюк поцікавилися, чи займаються у спортивній школі діти з пільгових категорій. “Так. Це діти з сімей учасників АТО”, - відповів Олександр Сологуб. Обговорили й можливість залучення державних коштів для розвитку басейну.Розповів директор спортивної школи і про досягнення закладу. Так, у 2020 році СДЮШОР піднялася на друге місце у рейтингу серед усіх шкіл України. Вихованці школи досягають високих спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з плавання. Щороку школа має своїх представників у складах збірних команд України (основний, кандидатський, резервний). Протягом 2020 року вихованці КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР» на чемпіонатах України вибороли 29 медалей: золотих – 10; срібних – 11; бронзових – 8.За час роботи працівники басейну неодноразово відзначалася кубками, дипломами, грамотами та відзнаками.

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