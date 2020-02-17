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Волинські медики провели унікальну операцію з видалення кисти зі стегнової кістки пацієнта

Волинські медики провели унікальну операцію з видалення кисти зі стегнової кістки пацієнта
На базі центру "Ортопедії, травматології та артроскопії" Волинської обласної лікарні за рік проводять сотні ендопротезувань колінних та кульшових суглобів.

Інформують на facebook-сторінці медзакладу.

В більшості випадків покази до втручання очевидні: стійкий больовий синдром, комбіновані контрактури, деструкція суглобових поверхонь.

4 лютого перед ортопедами постало непросте завдання: чоловік 40 років скаржився на біль в ділянці правого кульшового суглоба, який турбує при ходьбі та у стані спокою.

В ході подальшого дослідження в головці правої стегнової кістки виявили кисту розмірами 2*2*2,5 см.

Волинські медики провели унікальну операцію з видалення кисти зі стегнової кістки пацієнта

"В ході клінічного розбору було прийняте рішення на користь органозберігаючої операції. Куратор напрямку пухлин та пухлиноподібних захворювань Шевчик Я.В. виконав унікальну операцію: декомпресійну пластику кисти головки стегнової кістки", - йдеться в дописі.

Ця операція полягає у видаленні вмісту кисти, очищенні її стінок та виповнення дефекту кістковим трансплантатом з доступу розміром 3 см.

Волинські медики провели унікальну операцію з видалення кисти зі стегнової кістки пацієнта
Волинські медики провели унікальну операцію з видалення кисти зі стегнової кістки пацієнта
Волинські медики провели унікальну операцію з видалення кисти зі стегнової кістки пацієнта

Перевагами цього методу є – збереження суглоба пацієнта, малоінвазивність та рання мобілізація з максимально швидким поверненням до повноцінного життя.

"І як результат – задоволений пацієнт. Отож, довіряйте професіоналам та будьте здорові", - наголошують медики.

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Теги: операція, суглоб, Волинська обласна клінічна лікарня
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