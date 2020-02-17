Волинські медики провели унікальну операцію з видалення кисти зі стегнової кістки пацієнта





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В більшості випадків покази до втручання очевидні: стійкий больовий синдром, комбіновані контрактури, деструкція суглобових поверхонь.



4 лютого перед ортопедами постало непросте завдання: чоловік 40 років скаржився на біль в ділянці правого кульшового суглоба, який турбує при ходьбі та у стані спокою.



В ході подальшого дослідження в головці правої стегнової кістки виявили кисту розмірами 2*2*2,5 см.





"В ході клінічного розбору було прийняте рішення на користь органозберігаючої операції. Куратор напрямку пухлин та пухлиноподібних захворювань Шевчик Я.В. виконав унікальну операцію: декомпресійну пластику кисти головки стегнової кістки", - йдеться в дописі.



Ця операція полягає у видаленні вмісту кисти, очищенні її стінок та виповнення дефекту кістковим трансплантатом з доступу розміром 3 см.





Перевагами цього методу є – збереження суглоба пацієнта, малоінвазивність та рання мобілізація з максимально швидким поверненням до повноцінного життя.



"І як результат – задоволений пацієнт. Отож, довіряйте професіоналам та будьте здорові", - наголошують медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі центру "Ортопедії, травматології та артроскопії" Волинської обласної лікарні за рік проводять сотні ендопротезувань колінних та кульшових суглобів.Інформують на facebook-сторінці медзакладу В більшості випадків покази до втручання очевидні: стійкий больовий синдром, комбіновані контрактури, деструкція суглобових поверхонь.4 лютого перед ортопедами постало непросте завдання: чоловік 40 років скаржився на біль в ділянці правого кульшового суглоба, який турбує при ходьбі та у стані спокою.В ході подальшого дослідження в головці правої стегнової кістки виявили кисту розмірами 2*2*2,5 см."В ході клінічного розбору було прийняте рішення на користь органозберігаючої операції. Куратор напрямку пухлин та пухлиноподібних захворювань Шевчик Я.В. виконав унікальну операцію: декомпресійну пластику кисти головки стегнової кістки", - йдеться в дописі.Ця операція полягає у видаленні вмісту кисти, очищенні її стінок та виповнення дефекту кістковим трансплантатом з доступу розміром 3 см.Перевагами цього методу є – збереження суглоба пацієнта, малоінвазивність та рання мобілізація з максимально швидким поверненням до повноцінного життя."І як результат – задоволений пацієнт. Отож, довіряйте професіоналам та будьте здорові", - наголошують медики.

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