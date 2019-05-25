Психологиня з Луцька розповіла, що таке особисті кордони та як їх будувати





Сьогодні все частіше ми згадуємо про них, про ті самі психологічні та фізичні кордони. Чому вони такі важливі та як правильно їх побудувати? Розбираємося разом із луцькою психологинею Оленою Будько, пише журнал



Особисті кордони – це винятково наш особистий простір, наші переконання та життєві цінності, наші власні інтереси та принципи. Це те, як хочемо ми і як подобається саме нам.



Особисті кордони – змінна величина залежно від того, як близько і кого ми впускаємо в своє життя. Це ніби непомітна лінія між нами та людьми. Непомітна, але відчутна. І у кожного вона своя. Нам потрібні особисті кордони, щоб ми не були зруйновані як особистість. Вони про те, як із нами можна, а як ні. Ми встановлюємо їх, насамеред, для себе, а не щоб змінити іншого. І тут важливо знати, хто ти насправді, важливо слухати і чути саме себе, починаючи з найелементарніших речей: який чай ти любиш, який фільм тобі до вподоби, хочеш в гори чи на море, маєш бажання одягнути сукенку чи джинси. Не як потрібно, а як хочеш саме ти. Це коли тобі комфортно як фізично, так і психологічно.



ТО ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБУДОВУВАТИ ОСОБИСТІ КОРДОНИ?

Лише ви несете відповідальність за власні емоції, почуття і дії.

Ви прислуховуєтесь до себе і чуєте саме себе.

Ви самі визначаєте, що для вас важливо, а що ні.

Ви цінуєте свій час.

Вмієте говорити «ні».

Ви не роздаєте непроханих порад і чітко знаєте, що потрібно вам.

Ви зупиняєте, а не терпите (мовчите), коли хтось вас ображає, як фізично, так і психологічно.

Неадекватна критика вас «не торкається». Якщо «торкається», то варто попрацювати над самооцінкою із психологом.

Ви не дозволяєте порпання в особистих речах та листуваннях, не берете участі у плітках, так ображаючи інших.

Ви зберігаєте гнучкість залежно від ситуації.

І не менш важливо, як відрізнити здорові особисті кордони від егоїзму.



ЕГОЇЗМ – це коли ви робите так, як хочете і вважаєте, що інші повинні робити так, як хочете саме ВИ!



ОСОБИСТІ КОРДОНИ – ви знаєте, як потрібно вам і дозволяєте іншим бути інакшими, поважаєте і приймаєте вибір людини.

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