На Волині у вантажівці, яку зупинили через неосвітлений номерний знак, знайшли дуб без документів
Сьогодні, 13:59
Поліцейський офіцер громади на Волині виявив дуб без відповідних документів.
Про це повідомляють на офіційній сторінці поліцейських офіцерів громади на Волині у фейсбуці.
Інформують, що учора, 6 лютого, ввечері під час патрулювання у Ківерцівській територіальній громаді лейтенант поліції Іван Базилян зупинив автомобіль «MERCEDES-BENZ» модель 813D у зв’язку з технічною несправністю транспортного засобу, а саме не освітлювався задній номерний знак.
Під час поверхневої перевірки автомобіля поліцейські виявили, що водій перевозить дуб без відповідних документів.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ківерцівського відділення поліціі номер 1 Луцького РУП ГУНП у Волинській області.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці поліцейських офіцерів громади на Волині у фейсбуці.
Інформують, що учора, 6 лютого, ввечері під час патрулювання у Ківерцівській територіальній громаді лейтенант поліції Іван Базилян зупинив автомобіль «MERCEDES-BENZ» модель 813D у зв’язку з технічною несправністю транспортного засобу, а саме не освітлювався задній номерний знак.
Під час поверхневої перевірки автомобіля поліцейські виявили, що водій перевозить дуб без відповідних документів.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ківерцівського відділення поліціі номер 1 Луцького РУП ГУНП у Волинській області.
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