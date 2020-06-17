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На Волині у вантажівці, яку зупинили через неосвітлений номерний знак, знайшли дуб без документів

На Волині у вантажівці, яку зупинили через неосвітлений номерний знак, знайшли дуб без документів
Поліцейський офіцер громади на Волині виявив дуб без відповідних документів.

Про це повідомляють на офіційній сторінці поліцейських офіцерів громади на Волині у фейсбуці.

Інформують, що учора, 6 лютого, ввечері під час патрулювання у Ківерцівській територіальній громаді лейтенант поліції Іван Базилян зупинив автомобіль «MERCEDES-BENZ» модель 813D у зв’язку з технічною несправністю транспортного засобу, а саме не освітлювався задній номерний знак.

Під час поверхневої перевірки автомобіля поліцейські виявили, що водій перевозить дуб без відповідних документів.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ківерцівського відділення поліціі номер 1 Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

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Теги: дуб, офіцер, поліція
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