На Волині у вантажівці, яку зупинили через неосвітлений номерний знак, знайшли дуб без документів

Поліцейський офіцер громади на Волині виявив дуб без відповідних документів.Про це повідомляють на офіційній сторінці поліцейських офіцерів громади на Волині у фейсбуці.Інформують, що учора, 6 лютого, ввечері під час патрулювання у Ківерцівській територіальній громаді лейтенант поліціїзупинив автомобіль «MERCEDES-BENZ» модель 813D у зв’язку з технічною несправністю транспортного засобу, а саме не освітлювався задній номерний знак.Під час поверхневої перевірки автомобіля поліцейські виявили, що водій перевозить дуб без відповідних документів.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ківерцівського відділення поліціі номер 1 Луцького РУП ГУНП у Волинській області.