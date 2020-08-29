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На Волині за грабіж розшукують 33-річного чоловіка

На Волині за грабіж розшукують 33-річного чоловіка
Поліція розшукує 33-річного Петра Віталійовича Філюка, уродженця села Дубове Ковельського району, за підозрою у вчиненні грабежу.

Про це пише Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Його прикмети: на вигляд віком 35-40 років, худорлявої статури, зріст 180-185 см, волосся коротке русявого кольору, лице овальне, світлого кольору брови, видимий шрам на лобі та на правій щоці.

Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка просять невідкладно повідомити поліцію за номерами: (03352) 5-32-84, моб.: 095-3024445 або «102». Конфіденційність гарантують.

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Теги: грабіж, розшук
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