На Волині за грабіж розшукують 33-річного чоловіка
Сьогодні, 11:31
Поліція розшукує 33-річного Петра Віталійовича Філюка, уродженця села Дубове Ковельського району, за підозрою у вчиненні грабежу.
Про це пише Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Його прикмети: на вигляд віком 35-40 років, худорлявої статури, зріст 180-185 см, волосся коротке русявого кольору, лице овальне, світлого кольору брови, видимий шрам на лобі та на правій щоці.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка просять невідкладно повідомити поліцію за номерами: (03352) 5-32-84, моб.: 095-3024445 або «102». Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Його прикмети: на вигляд віком 35-40 років, худорлявої статури, зріст 180-185 см, волосся коротке русявого кольору, лице овальне, світлого кольору брови, видимий шрам на лобі та на правій щоці.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка просять невідкладно повідомити поліцію за номерами: (03352) 5-32-84, моб.: 095-3024445 або «102». Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за грабіж розшукують 33-річного чоловіка
Сьогодні, 11:31