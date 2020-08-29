На Волині за грабіж розшукують 33-річного чоловіка





Про це пише Ковельське районне управління поліції Волинської області.



Його прикмети: на вигляд віком 35-40 років, худорлявої статури, зріст 180-185 см, волосся коротке русявого кольору, лице овальне, світлого кольору брови, видимий шрам на лобі та на правій щоці.



Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка просять невідкладно повідомити поліцію за номерами: (03352) 5-32-84, моб.: 095-3024445 або «102». Конфіденційність гарантують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 33-річного Петра Віталійовича Філюка, уродженця села Дубове Ковельського району, за підозрою у вчиненні грабежу.Про це пише Ковельське районне управління поліції Волинської області.на вигляд віком 35-40 років, худорлявої статури, зріст 180-185 см, волосся коротке русявого кольору, лице овальне, світлого кольору брови, видимий шрам на лобі та на правій щоці.Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка просять невідкладно повідомити поліцію за номерами: (03352) 5-32-84, моб.: 095-3024445 або «102». Конфіденційність гарантують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію