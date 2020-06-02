П'яний волинянин на зупинці пошкодив рейсовий автобус





Сума завданих матеріальних збитків – 3 тисячі гривень, повідомляє ГУНП у Волинській області.



Співробітники групи реагування патрульної поліції спільно із дільничними офіцерами встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель селища.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн., до шести місяців арешту або до п’яти років обмеження волі.



Фото - ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 7 лютого, ввечері на автобусній зупинці у селищі Любешів зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, безпідставно розбив скло дверей рейсового автобуса Еталон.Сума завданих матеріальних збитків – 3 тисячі гривень, повідомляє ГУНП у Волинській області.Співробітники групи реагування патрульної поліції спільно із дільничними офіцерами встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель селища.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн., до шести місяців арешту або до п’яти років обмеження волі.

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