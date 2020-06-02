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П'яний волинянин на зупинці пошкодив рейсовий автобус

П'яний волинянин на зупинці пошкодив рейсовий автобус
Учора, 7 лютого, ввечері на автобусній зупинці у селищі Любешів зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, безпідставно розбив скло дверей рейсового автобуса Еталон.

Сума завданих матеріальних збитків – 3 тисячі гривень, повідомляє ГУНП у Волинській області.

Співробітники групи реагування патрульної поліції спільно із дільничними офіцерами встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель селища.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн., до шести місяців арешту або до п’яти років обмеження волі.

Фото - ілюстративне


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Теги: Любешів, хуліганство, автобус, пошкодження
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