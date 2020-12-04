На Волині з озера Святе вилучили браконьєрські сітки





Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Інспектори вилучили шість безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів. на озері Святе.



Також на чотирьох чоловіків склали 4 протоколи за 85 статтею част. 3 за порушення правил рибальства.



"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волині телефонуйте за номером “Гарячої лінії” (0332) 72-33-96 або пишіть на email:

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