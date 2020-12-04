вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині з озера Святе вилучили браконьєрські сітки

На Волині з озера Святе вилучили браконьєрські сітки
У Ратнівському районі працівники екоінспекції провели рейдову перевірку щодо дотримання природоохоронного законодавства, під час якої виявили порушення.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Інспектори вилучили шість безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів. на озері Святе.

Також на чотирьох чоловіків склали 4 протоколи за 85 статтею част. 3 за порушення правил рибальства.

"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волині телефонуйте за номером “Гарячої лінії” (0332) 72-33-96 або пишіть на email: [email protected]", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: браконьєрські сітки, екоінспекція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки маршруток у Луцьку не виїхали на рейси через снігопад. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
Де на Волині будуть відключати світло у вівторок, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині з озера Святе вилучили браконьєрські сітки
Сьогодні, 18:39
Які рейсові автобуси скасували та маршрут яких змінили через негоду на Волині
Сьогодні, 18:32
95 шкіл на Волині на період негоди перейдуть на дистанційне навчання
Сьогодні, 18:06
Схожі новини
Екоінспекція оштрафувала понад пів сотні волинян за порушення Екоінспекція оштрафувала понад пів сотні волинян за порушення
14 січень, 19:32
На Волині незаконно видобували пісок: збитків нарахували на майже 51 мільйон На Волині незаконно видобували пісок: збитків нарахували на майже 51 мільйон
04 грудень, 2020, 15:25
На Волині знищили понад 500 браконьєрських сіток. ФОТО На Волині знищили понад 500 браконьєрських сіток. ФОТО
27 листопад, 2020, 16:28
Волинянину, який спалював суху траву, «впаяли» чималий штраф Волинянину, який спалював суху траву, «впаяли» чималий штраф
16 жовтень, 2020, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В «Укрзалізниці» розповіли, чи скасовують через негоду рейси потягів, які курсують через Волинь
Сьогодні, 19:24
 0
Скільки маршруток у Луцьку не виїхали на рейси через снігопад. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині будуть відключати світло у вівторок, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині з озера Святе вилучили браконьєрські сітки
Сьогодні, 18:39
 0
Які рейсові автобуси скасували та маршрут яких змінили через негоду на Волині
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8