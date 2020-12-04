На Волині з озера Святе вилучили браконьєрські сітки
Сьогодні, 18:39
У Ратнівському районі працівники екоінспекції провели рейдову перевірку щодо дотримання природоохоронного законодавства, під час якої виявили порушення.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Інспектори вилучили шість безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів. на озері Святе.
Також на чотирьох чоловіків склали 4 протоколи за 85 статтею част. 3 за порушення правил рибальства.
"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волині телефонуйте за номером “Гарячої лінії” (0332) 72-33-96 або пишіть на email: [email protected]", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Інспектори вилучили шість безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів. на озері Святе.
Також на чотирьох чоловіків склали 4 протоколи за 85 статтею част. 3 за порушення правил рибальства.
"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волині телефонуйте за номером “Гарячої лінії” (0332) 72-33-96 або пишіть на email: [email protected]", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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