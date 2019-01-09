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На Волині за минулу добу рятувальники витягли із заметів 8 автобусів, 20 вантажівок і понад 50 легковиків

На Волині за минулу добу рятувальники витягли із заметів 8 автобусів, 20 вантажівок і понад 50 легковиків
Упродовж минулої доби станом на 09:00 9 лютого, коли на Волині були несприятливі погодні умови, працівники ДСНС провели 36 аварійно-рятувальних робіт на автодорогах Волині.

Так, зі снігових заметів звільнилм 82 автомобілі. Зокрема рятувальники відбуксирували 8 рейсових автобусів міжміського та міжобласного сполучення, 20 вантажних автомобілів, 51 легкове авто та 3 автомобілі невідкладної медичної допомоги. У результаті аварійно-рятувальних робіт надали допомогу 179 громаданям.

До рятувальних робіт залучали 31 одиницю техніки ДСНС підвищеної прохідності, працювало 125 рятувальників.

На Волині за минулу добу рятувальники витягли із заметів 8 автобусів, 20 вантажівок і понад 50 легковиків
На Волині за минулу добу рятувальники витягли із заметів 8 автобусів, 20 вантажівок і понад 50 легковиків
На Волині за минулу добу рятувальники витягли із заметів 8 автобусів, 20 вантажівок і понад 50 легковиків
На Волині за минулу добу рятувальники витягли із заметів 8 автобусів, 20 вантажівок і понад 50 легковиків

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Теги: Волинь, рятувальники, замети, снігопад
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