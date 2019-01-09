На Волині за минулу добу рятувальники витягли із заметів 8 автобусів, 20 вантажівок і понад 50 легковиків





Так, зі снігових заметів звільнилм 82 автомобілі. Зокрема рятувальники відбуксирували 8 рейсових автобусів міжміського та міжобласного сполучення, 20 вантажних автомобілів, 51 легкове авто та 3 автомобілі невідкладної медичної допомоги. У результаті аварійно-рятувальних робіт надали допомогу 179 громаданям.



До рятувальних робіт залучали 31 одиницю техніки ДСНС підвищеної прохідності, працювало 125 рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж минулої доби станом на 09:00 9 лютого, коли на Волині були несприятливі погодні умови, працівники ДСНС провели 36 аварійно-рятувальних робіт на автодорогах Волині.Так, зі снігових заметів звільнилм 82 автомобілі. Зокрема рятувальники відбуксирували 8 рейсових автобусів міжміського та міжобласного сполучення, 20 вантажних автомобілів, 51 легкове авто та 3 автомобілі невідкладної медичної допомоги. У результаті аварійно-рятувальних робіт надали допомогу 179 громаданям.До рятувальних робіт залучали 31 одиницю техніки ДСНС підвищеної прохідності, працювало 125 рятувальників.

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