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За останню добу від коронавірусу померло 6 волинян

За останню добу від коронавірусу померло 6 волинян
За минулу добу на Волині зареєстрували 58 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 10,
Луцький район – 4,
Горохівський район – 2,
Ківерцівський район – 16,
м. Нововолинськ – 3,
Володимир-Волинський район – 6,
м.Ковель – 7,
Ковельський район – 1,
Шацький район – 3,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 5.

Усього станом на 9 лютого в області зареєстрували 37 559 випадків. Одужало 35 091 осіб (за останню добу - 95).

Летальні випадки – 598 (за останню добу – 6: м. Луцьк – 1, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Маневицький район — 1).

Методом ПЛР всього обстежено 148 868 осіб, за минулу добу обстежено — 524 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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