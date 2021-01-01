За останню добу від коронавірусу померло 6 волинян





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 10,

Луцький район – 4,

Горохівський район – 2,

Ківерцівський район – 16,

м. Нововолинськ – 3,

Володимир-Волинський район – 6,

м.Ковель – 7,

Ковельський район – 1,

Шацький район – 3,

Турійський район – 1,

Любешівський район – 5.



Усього станом на 9 лютого в області зареєстрували 37 559 випадків. Одужало 35 091 осіб (за останню добу - 95).



Летальні випадки – 598 (за останню добу – 6: м. Луцьк – 1, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Маневицький район — 1).



Методом ПЛР всього обстежено 148 868 осіб, за минулу добу обстежено — 524 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 58 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 10,Луцький район – 4,Горохівський район – 2,Ківерцівський район – 16,м. Нововолинськ – 3,Володимир-Волинський район – 6,м.Ковель – 7,Ковельський район – 1,Шацький район – 3,Турійський район – 1,Любешівський район – 5.Усього станом на 9 лютого в області зареєстрували 37 559 випадків. Одужало 35 091 осіб (за останню добу - 95).Летальні випадки – 598 (за останню добу – 6: м. Луцьк – 1, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Маневицький район — 1).Методом ПЛР всього обстежено 148 868 осіб, за минулу добу обстежено — 524 особи.

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